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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴陸見習近平　鄭麗文：行前、會後都非常願意與賴清德見面對話

▲▼鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（30日）證實，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團赴中訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平、為民生增福祉。鄭麗文稍早也召開記者會表示，期盼朝野能夠對話與交流，不論赴中前後，自己都非常願意與總統賴清德見面，針對國際紛擾、國內憲政僵局來展開對話。

鄭麗文今日上午召開記者會說明，因為才剛確定受邀訪問，因此還有很多細節需要進一步地溝通與確認，未來一定會再向外界公布相關後續。

被問到是否在赴中前與總統賴清德會面？鄭麗文則說，在就職黨主席那天，以及過去四個多月，都跟台灣社會釋出強力訊息，希望朝野能夠理性回歸民主精神與常軌，因為台灣不能再內鬥下去，兩岸對話自然會希望不分黨派都能促進交流，「講到賴清德總統，不管是我行前還是結束訪問後，都很願意跟賴清德見面交流，有太多的結需要打開，台灣不能再無窮無盡的惡鬥下去。」

鄭麗文還說，上周五晚上去看了愛戀桃花源，裡面有句台詞讓她印象深刻，「男女主角說，上海那麼大我們兩個可以相遇，但台北卻把我們難倒了。」自己也曾經公開表示過，為了兩岸和平怎樣的人都願意見、都願意做，希望向世界釋放和平訊號，「但是我與賴清德在台北十呎之遙，卻沒辦法見面跟對話，這也違背了台灣兩千三百萬人，為了台澎金馬，隨時都願意跟賴清德針對國際紛擾、國內憲政僵局對話。」
 

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