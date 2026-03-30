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快訊／健身網紅蔣政遭壓地上銬逮捕　酒駕騎大型重機拒檢還毆警

記者張君豪／台北報導

3月27日凌晨2時許，北市大安區市民大道四段發生一起酒駕拒檢並涉嫌妨害公務案件。大安警方表示：敦化南路派出所員警執行巡邏勤務時，發現一大型重型機車違規紅燈左轉，遂上前攔查。經查駕駛為知名健身教練蔣政，警員於盤查過程中聞到其身上散發酒氣，實施酒精呼氣檢測後，酒測值為0.39mg/L。

▲知名健身教練蔣政因酒駕+歐警遭逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）
▲知名健身教練蔣政因酒駕毆警遭逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方當場依法告知權利並準備逮捕時，蔣政（34歲）情緒激動拒不配合，過程中出拳並與員警發生拉扯，造成員警臉部及四肢受傷。全案詢問後，除依《道路交通管理處罰條例》舉發並扣車扣牌外，蔣政涉犯刑法公共危險罪、妨害公務罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

▲知名健身教練蔣政因酒駕+歐警遭逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

根據媒體報導：蔣政過去亦曾捲入性騷擾爭議。女藝人陳天仁曾在電視節目中公開表示，遭一名熟識多年的健身教練多次以肢體方式騷擾，包括強吻及觸碰私密部位，當時未指名對象。

後續遭爆料指出，性騷者就是曾任健身房「300壯士」營運長的蔣政（Jerry），且被指控受害者不只一人。相關報導指出，陳天仁於事件曝光後，曾持續接獲蔣政來電與訊息聯繫長達數日，女藝人陳天仁因相關經歷出現恐懼、做惡夢等身心反應。

大安警方對蔣政涉酒駕毆警不願評論，僅表示，酒後駕車及對執勤員警施以暴力行為，均屬危害公共安全之行為，將依法究辦，以維護社會秩序及公權力。

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