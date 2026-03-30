被怒甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過打人的人

▲亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

記者曾筠淇／綜合報導

台南亞太成棒主球場29日賽事期間傳出暴力事件，49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，竟打20歲蔡姓工讀生巴掌。相關影片在網路上瘋傳，可知工讀生在被打巴掌後，只淡淡的說了一句話。而不少網友看到後，都直呼「不要放過他，告了」、「不能放過打人的人」。

工讀生被打巴掌：待會傳給我

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當時49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，與男性工作人員發生口角。一旁的女性工作人員見狀後，不斷招手，20歲蔡姓工讀生就上前了解情況。蔣男情緒一直很激動，蔡姓工讀生先是把女性工作人員稍稍往外推，接著退後一步。

隨著蔣男的音量越來越大，蔡姓工讀生也逐漸放大音量，插腰並吼出「好好講啦！」蔣男這時則情緒失控，怒打巴掌，並說「你是在X北喔？」蔡姓工讀生當時並沒有反擊，只是默默走開，而蔣男則跟上前，吼道「好好講是他（指另名男性工作人員）好好講！」

至於蔡姓工讀生，他則對著錄影的人說，「待會傳給我」。蔣男也就摸了摸頭，轉身離去。

警依傷害罪嫌送辦

警方調查，蔣男當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情，全案依傷害罪嫌偵辦。

許多網友看到後，就紛紛表示，「這種人別再讓他進球場了，憑什麼打人？支持工讀生提告」、「一定要提告到底」、「看了就很生氣，情緒管理無敵差，支持告」。自稱是當事人妹妹的網友則在Threads上表示，哥哥已經做完筆錄，也已經驗完傷，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底」。