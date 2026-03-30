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清明連假國5恐從早塞到深夜　國道省道地雷路段一次看

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲清明連假國道將湧現車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

清明連續假期（4月3日至4月6日）將至，高速公路局預估，國道5號尖峰時段將有壅塞或回堵現象，尤其連假第2至4日國5北向車流將從上午9時持續至深夜，呼籲民眾使用公共運輸可節省30分鐘以上。

高公局表示，清明節連假因返鄉掃墓及出遊交通需求，前往宜花東地區車潮將大增，根據歷年清明節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（連假第1、2日）車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間（連假第2至4日）車流則從上午9時湧現並持續至深夜。

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高公局指出，建議用路人可搭乘公共運輸分流，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車約節省30分鐘以上，假期間國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行，及羅東、宜蘭、頭城北入匝道大客車專用道、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行等

為紓解尖峰車流，高公局也規劃，連假期間將實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。

▲▼清明連假疏運措施。（圖／高公局提供）

▲清明連假疏運措施。（圖／高公局提供）

另外，公路局指出，此次連假主要旅次將以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，預估車潮將於4月3日至4月5日湧現，返回工作地車潮則從4月5日下午至4月6日開始出現，已協調國道業者籌措運能，總計提供3.8萬班次及122萬座位數。

公路局預估，連假期間主要城際道路易壅塞的路段及時段如下：

1.台9線蘇花路廊，南下4月3日1-17時；北上4月5日10-21時及4月6日15-18時。
2.台9線南迴公路，往屏東方向4月5日16-20時及4月6日16-19時。
3.台1線水底寮至楓港路段，南下4月3日10-13時；北上4月5日15-21時及4月6日15-17時。
4.台61線鳳鼻至香山路段，南下4月2日11-14時、4月3日12-14時及4月4日13-14時；北上4月2日13-15時、4月4日14-15時、4月5日13-15時及4月6日14-15時。
5.台61線竹南路段，南下4月3日8-15時及4月4日10-12時；北上4月4日17-19時及4月5日16-20時。
6.台61線中彰大橋改建路段，南下4月3日17-19時及4月4日9-12時；北上4月4日15-20時、4月5日14-20時及4月6日14-18時。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等也將出現車多情形。

另外，重要觀光風景區鄰近路段，如台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段，也將出現車多壅塞。

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清明連假交通疏運

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