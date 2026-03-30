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鄭麗文敲定4月訪陸「鄭習會」　賴清德今接見美國參院跨黨派議員

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文30日敲定4月將出訪中國大陸，並與中共中央總書記習近平舉行「鄭習會」。在此同時，總統賴清德則於上午接見美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）跨黨派訪台團。賴清德在談話中，向美國友人保證，我政府對提升自我防衛能力，以及加強台美合作，確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變，參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動展現對台灣強力支持，更彰顯出台美之間堅若磐石的友誼。

鄭麗文上午舉行中外記者會時表示，中共中央特別發表歡迎邀請她率團訪陸，她則表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，隨團擔任發言人，時隔超過二十年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」。她說，這迎來馬英九執政八年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪陸已經隔了十年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文指出，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪陸一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

▼國民黨主席鄭麗文敲定4月赴陸訪問，並舉行鄭習會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

在此同時，總統賴清德則於上午接見美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）跨黨派訪台團。

賴清德表示，2022年他過境美國前往宏都拉斯，曾經跟匡希恆參議員視訊會晤，同年匡希恆訪問台灣時，他們也曾經在總統府見面，「很高興今天能跟各位貴賓深入交流，也非常感謝各位展現美國跨黨派、對台灣的支持與深厚的友誼」。

賴清德指出，四位參議員長期關注印太區域安全，支持台灣不遺餘力，並持續在國會提出、連署多項友台議案，是台灣的堅實友人。

賴清德表示，藉這個機會，他要感謝美國行政及立法部門、不分黨派，持續依據台灣關係法及六項保證，落實對台軍售，深化台美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。

賴清德說，美國最新《國家安全戰略》，明確點出台灣是印太地區和平與繁榮的樞紐所在，台灣也非常了解，唯有實力才能夠帶來和平。面對威權主義與日俱增的威脅，國家安全政策的核心原則，就是強化自我防衛的能力，深化與美國等友盟國家的安全合作，並致力維持台海和平穩定。

賴清德強調，為展現自我防衛的決心，台灣正有序增加國防支出，今年國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3，預計在2030年前達到GDP百分之5；而去年11月，也已宣布，政府將推動8年期、400億美元的國防特別預算案，主要目標就是建構「台灣之盾」、也就是分層防禦、完善的飛彈系統；將人工智慧導入國防體系，以及發展本土國防產業，推動國防自主。

▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

賴清德說，為全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算，是國防部經過充分的評估和規劃，並和美國討論軍購內容，同時，為提升國防自主能力，建構國防科技能量，並讓國防產業成為帶動經濟成長的新動能，特別預算也納入對本土國防產業投資，並整合台美在人工智慧及國防產業上的各項合作。

因此，賴清德表示，政府提出的國防特別預算，是一個環環相扣、完整的國防能力快速提升、可以有效應對潛在威脅的關鍵計畫，也是協助國內產業及經濟加速轉型升級的核心計畫；國防與經濟相輔相成，才能夠壯大國家整體力量，因此，他一再強調特別預算不能夠打折，也不能夠再等待。

賴清德強調，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是禁得起嚴格檢驗，也獲得超過六成國內民意的支持，但是，因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。他說，以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書本來到這個月月底，感謝美國政府的協助，願意做稍微的延長，讓台灣可以持續採購到這個武器，如果發生延宕的話，對於強化不對稱戰力的迫切需要將造成非常嚴重的影響。

賴清德指出，他要特別感謝包括今天到訪的四位參議員在內、美國跨黨派議員的個別及聯合行動，表達對台灣政府所提出的國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切以及諍言。因為各位對台灣安全的深切體認和持續關心，讓所有台灣人民感受到這份可貴友誼的至關重要。

賴清德向美國友人保證，我政府對提升自我防衛能力，以及加強台美合作，確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變；四位參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動展現對台灣強力支持，更彰顯出台美之間堅若磐石的友誼。

▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

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