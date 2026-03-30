陸疾控局警示「蚊媒傳染病風險上升」　暖冬或提前進入活躍期

▲廣東江門2025年爆發的基孔肯雅熱疫情。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

進入三月，大陸近期多地開始出現蚊蟲提早活躍的情況，引起輿論關注。大陸疾控部門指出，受年初暖冬及氣候變化影響，2026年蚊媒傳染病風險上升，登革熱與基孔肯雅熱（屈公病，下同）等疾病可能提前進入流行期，並存在境外輸入與本地擴散的雙重風險。

《光明網》報導，近日，一則微博話題「今年蚊子可能迎來史詩級加強」衝上熱搜第一，引發網友廣泛討論。南方網友表示，三月就被叮到睡不著，北方網友也蒙了，外套還沒脫，蚊子先「殺」到。

▲傳播「基孔肯雅熱」的埃及斑蚊和白線斑蚊。（圖／翻攝光明網）

大陸國家疾病預防控制局表示，蚊媒傳染病目前在全球範圍廣泛流行，隨著出入境人流增加，境外疫情輸入風險提高，同時，暖冬與降水量增加，使傳播登革熱與基孔肯雅熱的白線斑蚊、埃及斑紋等孳生範圍擴大，流行季節將延長。

大陸專家研判，2026年蚊媒傳染病由境外輸入並引發本地傳播的風險較往年上升，部分地區可能出現群聚疫情。

▲佛山基孔肯雅熱疫情。（圖／CFP）

廣東疾控也指出，受暖冬影響，疊加假期跨境旅遊增加，前往東南亞及南美洲等高風險地區人數上升，相關疾病可能提前進入活躍期。

據了解，基孔肯雅熱透過白線斑蚊叮咬傳播，以關節痛為主，且持續時間較長；登革熱則可能出現高燒與全身肌肉骨關節疼痛，若出現相關症狀應儘速就醫，並主動告知醫師近期是否遭蚊蟲叮咬或有外地、境外旅遊史；在確診前避免自行服用退燒止痛藥，以免影響病情判斷。