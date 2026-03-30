　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸疾控局警示「蚊媒傳染病風險上升」　暖冬或提前進入活躍期

▲廣東江門基孔肯雅熱疫情再起，全市進行大規模消毒工作。（圖／翻攝微博）

▲廣東江門2025年爆發的基孔肯雅熱疫情。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

進入三月，大陸近期多地開始出現蚊蟲提早活躍的情況，引起輿論關注。大陸疾控部門指出，受年初暖冬及氣候變化影響，2026年蚊媒傳染病風險上升，登革熱與基孔肯雅熱（屈公病，下同）等疾病可能提前進入流行期，並存在境外輸入與本地擴散的雙重風險。

《光明網》報導，近日，一則微博話題「今年蚊子可能迎來史詩級加強」衝上熱搜第一，引發網友廣泛討論。南方網友表示，三月就被叮到睡不著，北方網友也蒙了，外套還沒脫，蚊子先「殺」到。

▲傳播「基孔肯雅熱」的埃及斑蚊和白線斑蚊。（圖／翻攝光明網）

▲傳播「基孔肯雅熱」的埃及斑蚊和白線斑蚊。（圖／翻攝光明網）

大陸國家疾病預防控制局表示，蚊媒傳染病目前在全球範圍廣泛流行，隨著出入境人流增加，境外疫情輸入風險提高，同時，暖冬與降水量增加，使傳播登革熱與基孔肯雅熱的白線斑蚊、埃及斑紋等孳生範圍擴大，流行季節將延長。

大陸專家研判，2026年蚊媒傳染病由境外輸入並引發本地傳播的風險較往年上升，部分地區可能出現群聚疫情。

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲佛山基孔肯雅熱疫情。（圖／CFP）

廣東疾控也指出，受暖冬影響，疊加假期跨境旅遊增加，前往東南亞及南美洲等高風險地區人數上升，相關疾病可能提前進入活躍期。

據了解，基孔肯雅熱透過白線斑蚊叮咬傳播，以關節痛為主，且持續時間較長；登革熱則可能出現高燒與全身肌肉骨關節疼痛，若出現相關症狀應儘速就醫，並主動告知醫師近期是否遭蚊蟲叮咬或有外地、境外旅遊史；在確診前避免自行服用退燒止痛藥，以免影響病情判斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資
診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝
被甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過
亞太球場暴力男遭肉搜！　方昶詠發聲
快訊／健身網紅毆警　遭壓地上銬逮捕
「光電不行了」才喊重啟核能？　案場荒廢畫面曝
驚悚奪命畫面曝！　左營女騎士慘亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸疾控局警示「蚊媒傳染病風險上升」　暖冬或提前進入活躍期

陸制裁日本「親台議員」古屋圭司　凍結在境內資產...不准入境

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流　兩天內還有短時強降雨

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

單依純發長文2度向李榮浩道歉！　她認了：演出前未確認版權

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

太原高樓惡火奪3命　重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

李榮浩稱單依純害他被酸民罵翻　還公開賠償金額喊話：演出辛苦了

DeepSeek服務器異常崩潰一整晚　持續顯示「請檢查網絡重試」

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

陸疾控局警示「蚊媒傳染病風險上升」　暖冬或提前進入活躍期

陸制裁日本「親台議員」古屋圭司　凍結在境內資產...不准入境

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流　兩天內還有短時強降雨

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

單依純發長文2度向李榮浩道歉！　她認了：演出前未確認版權

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

太原高樓惡火奪3命　重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

李榮浩稱單依純害他被酸民罵翻　還公開賠償金額喊話：演出辛苦了

DeepSeek服務器異常崩潰一整晚　持續顯示「請檢查網絡重試」

本來用手機追劇！她突「搶用65吋大電視」原因網秒懂：帥到外太空

重溫結婚誓言「每次背都淚崩」　何如芸舞台劇揭密30年婚內失戀！

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士　將於電腦展暢談AI新未來

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

獨／富邦啦啦隊女神老闆面前大腿開叉　被主持人矇臉還要送獎金大失血

員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

快訊／淡水社區墜樓意外！60歲男「墜落花圃」　頭部重傷搶救中

【賴清德沒有用的】柯文哲凱道怒喊：我不會屈服、不會投降

大陸熱門新聞

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

他怒嗆李榮浩「你也侵權跟我道歉」遭反擊

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

單依純發長文「2度向李榮浩道歉」

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

廣州暴雨！高架橋盛滿水變洪流 兩天內還有短時強降雨

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

又發微博！李榮浩公開對單依純索賠金額

中菲衝突升級　解放軍、海警黃岩島警巡

中日關係緊張　北京壽司郎「排到2400號」

李榮浩向吳向飛開最後一槍：律師蒐證中

太原高樓惡火奪3命 重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

陸制裁日本「親台議員」古屋圭司 凍結在境內資產...不准入境

秦皇島現「帶狀海市蜃樓」　民眾喊：像積木火車

更多熱門

相關新聞

出國注意！美CDC點名16國登革熱大爆發

出國注意！美CDC點名16國登革熱大爆發

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發布登革熱全球旅遊警示，將多個國家與地區列為風險區，其中旅遊勝地越南、馬爾地夫也上榜，提醒計畫出國的旅客提高警覺。官方指出，近期自相關地區返國的確診案例明顯增加，疫情升溫恐對旅遊安全帶來威脅。

國內爆罕見成人腸病毒重症！30歲男併發腦炎仍在加護

國內爆罕見成人腸病毒重症！30歲男併發腦炎仍在加護

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

高雄登革熱境外+1！印尼男入境PCR轉陽

高雄登革熱境外+1！印尼男入境PCR轉陽

高雄推動登革熱TOCC問卷系統　名醫的點子

高雄推動登革熱TOCC問卷系統　名醫的點子

關鍵字：

基孔肯雅熱登革熱蚊子暖冬疫情屈公病白線斑蚊埃及斑紋

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面