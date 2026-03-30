【廣編】全身養膚、保濕有感！iROO「膠原蛋白・機能ONE TONE」早春輕旅穿搭提案

▲iROO長期深耕布料研發，以「保濕X涼感X抗光駭」三大核心機能為主軸，結合簡約俐落的版型，打造適合春夏輕旅行與日常通勤的全方位穿搭提案。

圖、文／iROO提供

iROO長期深耕布料研發，推出4月主打「膠原蛋白‧機能 ONE TONE」。以「保濕X涼感X抗光駭」三大核心機能為主軸，結合簡約俐落的版型，打造適合春夏輕旅行與日常通勤的全方位穿搭提案，讓衣服不只是造型單品，更是全天候的養膚。

＃膠原蛋白紗｜親膚保濕新體驗

品牌嚴選台灣allwin®膠原蛋白紗，原料取自鯛魚鱗萃取的膠原蛋白，透過紡紗技術將膠原蛋白融入纖維之中。富含胺基酸成分，使布料具備優異親膚性與保濕特性。經實驗室測試，穿上後肌膚保濕力可提升約7%–18%，帶來如同「穿在身上的保養」般的舒適體驗。

＃專利涼感紗｜全台獨創抓皺設計

在涼感透氣機能上，採用WINCOOL®專利涼感紗（台灣專利 I372805），取材自台灣中央山脈的礦石粉末，經細緻研磨後製成奈米級複合材料並融入纖維，賦予布料吸熱慢、散熱快的特性。當氣溫升高或活動量增加時，布料能迅速導出熱能並加速散熱，在微熱春夏依然維持清爽透氣。此外，全台獨創的皺面紋理設計，可適度降低與肌膚的接觸面積，使空氣更容易流動，讓透氣與天然涼感效果更加倍。

＃UPF50+防護｜有效抗春夏光駭

面對春夏紫外線強烈的抗光駭需求，膠原蛋白紗採用高密度紗規織造，搭配專利涼感複合礦石粉末，透過對紫外線的吸收與反射作用，經實驗室認證防曬效果達UPF50+，讓穿搭在兼顧時髦造型的同時，也具備實用防護機能。