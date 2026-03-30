不遺忘的堅定承諾！殺手79刀奪雙親命　新任士檢檢察長赴病榻送暖　

▲士檢檢察長王以文（右）偕同犯保士林分會主委林志衡（左）、委員黃閔瑋（中）致贈慰問品，犯保分會已陪伴吳家22年，王檢察長到任後立即銜接這份長跑，強化被害人保護網絡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

不曾忘記的約定！士林地檢署檢察長王以文上任後，首要行程即安排被害人關懷。今（30）日他偕同犯保士林分會探視35年前命案遺屬吳東諺。這份牽掛源於2024年任職法務部時的春節訪視，儘管職務更迭，王檢察長仍心繫吳家，特別在到任後安排重逢，以實際行動實踐柔性司法「不遺忘」的堅定承諾。

這份對吳家的關懷由來已久，緣分始於2024年王檢察長於法務部服務期間。當時他曾陪同前部長在春節前夕走訪吳家，儘管僅有短暫交集，但吳家人的堅毅與困境始終讓他掛心。在調任士林地檢署並逐步掌握署務後，他立即安排再次探視，以實際行動延續這份跨越職務的牽念，不讓這份心意因時間流逝而沖淡。

▼王檢察長早在2年前任職法務部時便曾探視吳家，此次調任士檢更首重此緣分，讓跨越35年的司法溫情不因職務變動而中斷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

回顧1991年，那場命案改變了當年僅6歲吳東諺的人生。目睹雙親遇難的創傷，隨年歲增長轉化為身體狀況的惡化，現年40歲的東諺長年臥床，需仰賴呼吸器維生。這35年來，全靠伯父吳先生悉心照顧，其間不僅要扛起生活重擔，更須代表家人應對沉重的訴訟壓力。談及往事，伯父雖仍感悲慟，但看到王檢察長與犯保同仁的持續關注，心中深感溫暖。

▲檢察長王以文（右）偕同犯保士林分會主委林志衡（左）、委員黃閔瑋（中）致贈慰問品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

犯保士林分會陪伴吳家已長達22年，主委林志衡強調，分會始終堅持人溺己溺的精神，將制度性的補助轉化為如家人般的長期陪伴。王檢察長也表示，司法除了偵查犯罪，更應成為被害人最堅實的後盾，士林地檢署將持續支持犯保分會，確保這份溫暖的關懷得以代代傳承。