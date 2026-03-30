連50嵐也在代購！驚見宜蘭人「跑腿費曝光」　網愣：又重又難賺

▲宜蘭人幫代購50嵐，一杯只賺10元被讚佛心。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

宜蘭、花蓮至今沒有50嵐，不少人搭客運返鄉前，都會特地買一杯過過癮。一名網友表示，在宜蘭地方社團看到「50嵐代購」服務，每杯只收10元。貼文曝光後，大票在地人認證，坦言有時真的只能靠人從外地帶回來；不過也有人直言，飲料又重又濕，10元代購費其實很難賺，意外掀起熱議。

一名網友在Threads驚呆直呼，在宜蘭臉書社團看到「快閃50嵐代購」服務，每杯跑腿費只收10元，當天羅東、宜蘭都可以面交，讓原PO看傻笑虧，「好市多代購可以理解，宜蘭人還有50嵐代購，你相信嗎？」

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底下網友大讚，「宜蘭人的痛你懂嗎？有時候就是唯一指定50嵐的小顆珍奶無糖少冰」、「每次回家都到北車外帶50嵐，至少提3杯坐車」、「以前住金門，有麥當勞代購」、「我有一陣子住花蓮，當時有花蓮代購50嵐我也會+10元買」、「假日固定上台北上課，真的有朋友拜託我假日帶50嵐回來，我也想過要不要+10收費」。

又重又濕才賺10元 網友讚代購主超佛心



也有網友認為代購主超佛心，「又重又濕才賺10元，這錢也難賺！提十杯好幾公斤，只有基本工資時薪的一半，還可能被棄單」、「加10元也蠻難賺的欸，5杯才賺50元！但消費者看到代購費太多也不想買」。