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伊朗飛彈襲以色列工業區！意外炸到「中資化工廠」　火球直衝天際

記者羅翊宬／綜合報導

以色列南部工業區29日遭伊朗飛彈攻擊引發火災，意外波及中資背景企業。以色列殺蟲劑製造商安道麥（ADAMA）證實，其馬克西姆（Makhteshim）工廠疑似遭飛彈或攔截後的碎片擊中，廠區起火並引發外界對危險化學物質外洩的疑慮。官方初步評估，尚未對周邊城鎮構成立即威脅，事件亦未傳出重大傷亡。

根據《耶路撒冷郵報》，以色列南部內歐特霍瓦夫（Ne'ot Hovav）工業區慘遭伊朗飛彈襲擊。以色列環境保護部指出，飛彈擊中後引發火勢，且可能導致危險化學物質外洩，相關風險仍在調查中，但目前判斷對拉馬特內蓋夫（Ramat Negev）周邊城鎮暫無立即危害。

安道麥表示，受影響的馬克西姆工廠為其重要生產據點之一，目前尚不清楚實際受損程度。然而，該公司隸屬中國化工集團旗下的先正達（Syngenta Group），也讓此次攻擊出現「伊朗飛彈擊中以色列境內中資企業」的特殊情況。

以色列消防與救援部門指出，火勢可能由攔截飛彈的碎片引發，當局緊急出動34支消防隊進行灌救，並呼籲民眾遠離工業區，因現場存在「危險物質」。官方強調，在距離工業區約800公尺以外區域，尚未構成公共安全威脅。

現場畫面顯示，火勢一度猛烈，大量火球與濃煙直竄天際，部分建築物已完全毀損。消防人員持續進行降溫與殘火處理，以防止復燃。相關單位亦與軍方、警方及工廠管理層協調應對。

在安全管制方面，以色列本土守衛司令部要求當地民眾留在室內、關閉空調並緊閉門窗，以降低可能的化學暴露風險；警方則封鎖40號公路，並建議駕駛改道通行。同時，工業區管理單位宣布已啟動「危險物質事件」應對機制，要求所有工廠員工進入安全區域避難。

此外，飛彈攻擊亦波及鄰近城市俾什巴（Beer Sheva），有碎片落下。醫療單位通報，共有約20人輕傷、11人因驚嚇接受治療。另有以色列媒體指出，稍早爆炸衝擊波亦造成至少1人輕傷。

據悉，內歐特霍瓦夫距離俾什巴約13公里，周邊設有多處軍事設施。近期以伊衝突升溫，伊朗上週末曾對阿拉德（Arad）與狄莫納（Dimona）發動攻擊，造成數十人受傷。

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