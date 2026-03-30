伊朗飛彈襲以色列工業區！意外炸到「中資化工廠」　火球直衝天際

Iran launched a massive airstrike on the Neot Hovav industrial zone, formerly Ramat Hovav, in southern Israel. The Ramat Hovav industrial zone is home to 19 chemical plants, including the Makhteshim Agan pesticide plant, the Teva Pharmaceutical Industries pharmaceutical plant,… pic.twitter.com/GDKxNQl8JG — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) March 29, 2026

記者羅翊宬／綜合報導

以色列南部工業區29日遭伊朗飛彈攻擊引發火災，意外波及中資背景企業。以色列殺蟲劑製造商安道麥（ADAMA）證實，其馬克西姆（Makhteshim）工廠疑似遭飛彈或攔截後的碎片擊中，廠區起火並引發外界對危險化學物質外洩的疑慮。官方初步評估，尚未對周邊城鎮構成立即威脅，事件亦未傳出重大傷亡。

根據《耶路撒冷郵報》，以色列南部內歐特霍瓦夫（Ne'ot Hovav）工業區慘遭伊朗飛彈襲擊。以色列環境保護部指出，飛彈擊中後引發火勢，且可能導致危險化學物質外洩，相關風險仍在調查中，但目前判斷對拉馬特內蓋夫（Ramat Negev）周邊城鎮暫無立即危害。

???????? An Iranian missile strike hit the ADAMA Makhteshim chemical plant in the Ne'ot Hovav industrial zone near Beersheba, one of Israel's most significant industrial sites housing over 14 major facilities.



Israeli authorities declared a hazardous materials emergency, deployed 34… https://t.co/bW5pRRYusq pic.twitter.com/WuiaCvOB65 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 29, 2026

安道麥表示，受影響的馬克西姆工廠為其重要生產據點之一，目前尚不清楚實際受損程度。然而，該公司隸屬中國化工集團旗下的先正達（Syngenta Group），也讓此次攻擊出現「伊朗飛彈擊中以色列境內中資企業」的特殊情況。

以色列消防與救援部門指出，火勢可能由攔截飛彈的碎片引發，當局緊急出動34支消防隊進行灌救，並呼籲民眾遠離工業區，因現場存在「危險物質」。官方強調，在距離工業區約800公尺以外區域，尚未構成公共安全威脅。

現場畫面顯示，火勢一度猛烈，大量火球與濃煙直竄天際，部分建築物已完全毀損。消防人員持續進行降溫與殘火處理，以防止復燃。相關單位亦與軍方、警方及工廠管理層協調應對。

WATCH || Smoke billowed from an industrial zone in southern Israel after an Iranian missile attack.



Fire services said debris from an intercepted missile likely sparked a blaze near chemical plants, including ADAMA’s Makhteshim facility. #WestAsiaConfict pic.twitter.com/ah7hcsnHCJ — All India Radio News (@airnewsalerts) March 29, 2026

在安全管制方面，以色列本土守衛司令部要求當地民眾留在室內、關閉空調並緊閉門窗，以降低可能的化學暴露風險；警方則封鎖40號公路，並建議駕駛改道通行。同時，工業區管理單位宣布已啟動「危險物質事件」應對機制，要求所有工廠員工進入安全區域避難。

此外，飛彈攻擊亦波及鄰近城市俾什巴（Beer Sheva），有碎片落下。醫療單位通報，共有約20人輕傷、11人因驚嚇接受治療。另有以色列媒體指出，稍早爆炸衝擊波亦造成至少1人輕傷。

據悉，內歐特霍瓦夫距離俾什巴約13公里，周邊設有多處軍事設施。近期以伊衝突升溫，伊朗上週末曾對阿拉德（Arad）與狄莫納（Dimona）發動攻擊，造成數十人受傷。