狠撈1800萬！中壢埤塘地主勾結廢土集團回填　9人起訴4收押

▲中壢體育園區內埤塘，不到2個月就被回填6萬立方米廢土。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢體育園區附近約2萬平方公尺埤塘遭非法回填營建棄土，經桃園地方檢察署檢察官賴瀅羽指揮保七總隊等警方、桃園市政府環保局偵辦，查獲劉姓地主及以劉姓、黃姓為首的廢土集團，總棄置量至少逾6萬立方公尺，超過1,800萬元之暴利。全案經桃園地檢署偵結，依違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法第80條等罪嫌，起訴地主、仲介、主嫌共9人，其中劉姓、黃姓、詹姓、曾姓等4被告經檢察官聲押裁准。

▲▼檢警開挖出建築廢土。（圖／桃園地檢署提供）

檢警調查指出，劉姓地主亟需金錢，因祖產為埤塘無法出租，竟透過黑心仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共謀收受營建剩餘土石方及營建廢棄物，並以砂石場污泥鋪面掩蓋，經檢警半年蒐證掌握廢土集團非法棄置事證，從去年2月到4月不到2個月就將埤塘填平，不法獲取超過1,800萬元之暴利，嚴重污染環境並影響土地利用秩序。

檢警先後對涉案人員發動2波搜索，並對回填土地進行開挖，發現夾雜磚瓦、塑膠、鋼筋等營建廢棄物，污染體積將近6萬立方公尺。劉姓地主等4人經檢察官聲押裁准，全案經桃園地檢署3月底偵結，依違反廢棄物清理法第46條及都市計畫法第80條等罪嫌，起訴地主、仲介、主嫌共9人；審酌劉姓被告等9人為謀私利，就本案犯行之主導、參與程度、犯後態度，迄今並未回復原狀等情事，就其等所涉上開各犯行，請從重量刑，以資儆懲。