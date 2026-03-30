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伊朗的「大日子」！　川普深夜發文慶祝：摧毀多個長期監控目標

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普深夜發文稱，已成功打擊多個鎖定已久的伊朗目標。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美伊戰火持續延燒，美國總統川普30日在真實社交（Truth Social）發文稱，「今天是伊朗的大日子。」他強調，美軍已成功精準打擊並摧毀了多個長期鎖定的「高價值目標」。

川普在真實社交上寫道，「今天（30日）對伊朗來說是個重大的日子。許多我們長期以來密切關注的目標，已經被我們偉大的軍隊（GREAT MILITARY）徹底剷除並摧毀。我們擁有世界上最優秀、最致命的軍隊！」

川普稍早在空軍一號上接受記者採訪時表示，美方目前正同時透過「直接與間接」兩種管道與伊朗進行談判，且進度「極度順利」（Extremely well）。他聲稱，伊朗已經同意15項停戰條件，不過隨即遭到德黑蘭當局否認。

川普強調，他對於最終能達成協議「非常有信心」，但也語帶保留地提醒，談判仍存在破局的可能性。不過他同時宣稱，美國已經實質上達成了伊朗的「政權更迭」（Regime change）。

川普的野心似乎不僅止於軍事打擊。他在接受《金融時報》專訪時，毫不避諱地坦言，美方的戰略目標之一是獲取伊朗的資源，「我想拿走他們的石油」，並特別點名伊朗位於波斯灣的石油出口樞紐「哈爾克島」（Kharg Island）。

 
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