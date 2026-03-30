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快訊／陳重文20萬交保！涉施壓北市動物園　首創糞便委外標案圖利

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市國民黨籍議員陳重文涉嫌以動物排泄物需經專業處理為由，施壓台北市教育局所轄的動物園創設史無前例標案，以50萬元委外處理園內動物的大小便穢物，得標的業者剛好就是由陳重文擔任實際負責人的立展農業科技公司，涉嫌貪污圖利等罪嫌，台北地檢署30日傳喚陳重文出庭說明，訊後20萬元交保。

▲▼台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，台北地院8日開庭後辯論終結，陳自稱做公益求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員陳重文涉貪污圖利案遭北檢傳喚出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

陳重文先前因以議員質詢權利，施壓官員租用台智光公司的網路服務，藉此護航自家公司取得監視系統標案，圖利自己300多萬元，台北地院已將陳重文判處共9年徒刑，其中6個月得易科罰金；另外又涉嫌與父親陳思宗在北投農會選舉期間，違反《農會法》以威士忌禮盒買票，父子倆各被判刑5個月，兩案現都上訴中。

北檢指揮廉政署調查陳重文涉台智光案的時候，發現陳重文在2022年間，在議會上質疑動物園內動物大小便的處理方式不專業，隨後台北市立動物園就在毫無前例可循下，努力設計自辦「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，預算金額50萬元，由疑似陳重文擔任實際負責人的立展農業科技股份有限公司得標，2024年，陳重文因台智光案遭搜索收押後，類似計畫就未再招標。

台北地檢署30日以涉嫌貪污圖利等罪嫌，傳喚陳重文出庭說明，檢察官訊後20萬元交保。陳重文表示，上禮拜廉政署約談剛好是黨內登記參選最後一天，會爭取清白。

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