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喪父又扛醫喪費+病弱相依難撐　枋寮警攜手善心團體送暖助弱勢

▲枋寮警方結合民間慈善單位助弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方結合民間慈善單位助弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋寮警方攜手民間善心力量，主動關懷轄內弱勢家庭，透過物資援助與實地慰問，為困境中的民眾帶來溫暖與希望。員警不僅提供生活必需品，也同步進行防詐宣導，從物質到安全全面守護，展現警民合作的力量，讓愛心在社區中持續流動。

▲枋寮警方結合民間慈善單位助弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方結合民間慈善單位助弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所秉持「人民保母」精神，近期主動發起關懷行動，結合民間善心資源，攜手關懷轄內弱勢族群，展現警民合作的溫暖力量。

所長藍清輝與警員夏群凱深入社區，慰問多戶生活困難家庭。其中一名46歲王姓男子，罹患重度精神疾病、行動不便，與弟弟相依為命，僅靠補助維生，生活相當困頓；另一戶73歲藍姓男子原罹患帕金森氏症及腎衰竭，由女兒獨力照護，近期不幸辭世，女兒除承受喪親之痛，還需負擔沉重醫療及喪葬費用，經濟壓力沉重。

為協助這些家庭度過難關，藍所長結合枋寮分局警察之友會及水底寮廣澤府五龍寺，募集白米、泡麵、沙拉油、餅乾及醬油等生活物資，並於東海派出所內親自轉交至受助家庭手中，將社會溫情化為實際行動。

除物資援助外，員警也特別針對高齡者進行防詐騙宣導，提醒常見詐騙手法，提升民眾警覺，守護辛苦積蓄。受助家庭對警方與善心人士的關懷深表感謝，頻頻致意。

枋寮分局長盧恒隆表示，肯定同仁主動發起善行，以實際行動關懷弱勢，期盼透過警力與民力的結合，發揮拋磚引玉效果，吸引更多社會力量投入，讓需要幫助的人獲得即時且持續的支持。

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關鍵字：

枋寮警方弱勢關懷物資援助防詐宣導社區溫暖

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