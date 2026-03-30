清明防火升級！南消五大無人機巡墓區　違規用火最高可罰

▲台南市消防局第五大隊出動無人機進行墓區高空巡查，強化清明防火作為。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖及戶外用火活動頻繁，火災風險隨之升高。台南市政府消防局第五救災救護大隊自3月20日起至4月6日止，針對轄內墓地及田野等火災好發熱區啟動防火專案，透過車巡警戒、現場宣導及無人機高空監控等多元措施，全面強化防火安全網，盼從源頭降低火災發生機率。

消防局指出，此次專案勤務除派遣人員深入各掃墓熱點進行巡查外，也主動向民眾發放實用水袋，提醒祭祖時應落實「不用火」及「人離火熄」兩大原則，並呼籲民眾離開前務必將餘燼徹底澆熄，避免因微小火源引發延燒。

為提升監控效率，第五大隊更導入無人機科技，機動調派專業飛手進行高空巡查，擴大監控範圍，有效補足地面巡邏死角。一旦發現違規引火燃燒雜草或廢棄物，將依消防法或空氣汙染防制法予以舉發或通報裁罰，強化執法力道。

台南市消防局長楊宗林表示，清明期間防火工作刻不容緩，期盼透過密集宣導與巡查，將防火觀念深入民眾生活，呼籲市民配合相關規範，共同守護公共安全，朝「零災害」目標邁進。

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗強調，無人機的導入不僅提升巡查效率，也具備即時監控與嚇阻效果，對於防範違規用火具有顯著助益，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護清明期間的安全環境。