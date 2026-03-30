足浴館店長誆「按摩防病」性侵女大生　賠錢求饒二審改輕判

▲高雄足浴會館歐姓店長幫女大生按摩時趁機猥褻性侵。（示意圖／載自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區一家足浴會館以低價的方式吸引附近大學女學生上門消費，經過口耳相傳足浴會館生意興隆，歐姓店長（38歲）以「按摩可預防疾病」為話術，涉嫌在前年6月間，兩度對上門按摩的女大生伸出狼爪猥褻、性侵，女大生不甘受辱報警，一審依乘機強制性交罪判歐姓店長徒刑3年6月，上訴後歐姓店長趕緊掏錢與女大生和解，高雄高分院從輕改判2年4月。

橋頭地檢署是在前年中接獲接獲被害人報案，高雄市楠梓區某足浴會館楠梓店歐姓店長以低價口耳相傳方式，吸引附近大學女學生至該店按摩消費，再利用按摩可以預防疾病等話術，趁機對涉世未深之女學生為性侵、猥褻犯行。

檢方查出，歐姓店長涉嫌在前年6月9日22時許幫A女服務時，趁按摩過程中A女熟睡而不知抗拒，竟趁機對A女猥褻，還趁機硬上；過了2個多禮拜，歐男又在利用為B女服務的機會，從前方擁抱B女，B女掙扎擺脫後，歐男又把她壓在牆上親了快5分鐘。

歐男到案後否認犯行，但檢察官根據被害人的證詞和相關事證，認定他犯行明確，偵結依乘機性交及乘機猥褻罪嫌歐男起訴，由於歐男在偵查期間不斷打電話、傳訊息騷擾被害人，檢察官也建請法官對從重量刑。

橋頭地院審理時，歐姓店長知道「歹誌大條了」，拿出30萬元希望找女大生和解，但被拒絕，寫了道歉信悔改也沒獲得原諒，因此被依乘機強制性交罪判處徒刑3年6月。

全案上訴後，歐姓店長終於和女大生達成和解，合議庭審酌後從輕改判徒刑2年4月，全案可上訴。