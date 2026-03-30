美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資

▲美軍一架波音E-3哨兵式預警機在攻擊中嚴重受損。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗日前對沙烏地阿拉伯境內的空軍基地發動襲擊，導致美軍一架空中預警管制機（AWACS）遭到重創。根據外媒引述官員說法及網路流傳的畫面，這架被稱為「空中之眼」的E-3哨兵式預警機損毀嚴重。烏克蘭總統澤倫斯基更爆料，伊朗之所以能精準掌握目標，極大可能是因為俄羅斯在背後提供了關鍵的衛星情資。

美軍空中之眼重傷 E-3預警機慘遭擊毀

根據《華爾街日報》報導，伊朗在27日對沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動突襲。29日網路流出的影片與官員證實，美軍一架波音E-3哨兵式（Boeing E-3 Sentry）預警機在攻擊中嚴重受損。

這款預警機搭載先進雷達，能在數百公里外追蹤敵機與飛彈，是美軍指揮官掌握即時戰場畫面的核心裝備。據悉，這場襲擊動用了至少一枚飛彈與多架無人機，除了E-3受損外，還造成12名美軍官兵受傷，另有數架空中加油機遭到波及。

全美僅剩16架 補位一架要噴227億台幣

此次損失對美軍而言相當沉重。報導指出，在這次襲擊前，美軍可執勤的E-3預警機僅剩16架，規模已較數十年前的30架大幅縮減。目前E-3機隊面臨無機可補的窘境，最接近的替代方案為E-7楔尾鷹（E-7 Wedgetail），但單機造價預計高達7億美元（約新台幣227億元）。

▲美軍一架波音E-3哨兵式預警機在攻擊中嚴重受損。（圖／翻攝自X）



事實上，這並非該基地首次遇襲。早在3月14日，伊朗就曾鎖定此處，當時造成5架美軍加油機受損。自2月28日與伊朗開戰至今，已有超過300名美軍官兵受傷，並有13人在行動中殉職。

澤倫斯基：俄羅斯「100%」提供衛星情資

針對伊朗攻擊精準度提升的疑慮，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在接受NBC採訪時直言，他「百分之百」確信是俄羅斯向伊朗提供了情報。烏克蘭情報機構的總統每日簡報顯示，俄羅斯衛星分別在3月20日、23日與25日頻繁拍攝該基地的影像。

澤倫斯基分析指出，「拍第一次是在準備，第二次是模擬，拍到第三次就代表一兩天內會發動攻擊。」他強調，協助伊朗符合俄羅斯的利益，雙方確實正在共享資訊。

川普冷處理：俄羅斯給情資也沒撈到好處

儘管情資外流疑雲鬧得沸沸揚揚，美國總統川普（Donald Trump）對此卻顯得不以為意。他在出席殉職軍人的遺體接運儀式後表示，即便俄羅斯真的提供資訊給德黑蘭來鎖定美軍目標，也是無關緊要的。

他強調，就算莫斯科真的在傳遞消息，伊朗也沒從中撈到什麼好處。