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大貨車驚悚奪命畫面曝！左營女騎士慘亡　高雄1個月已釀5死

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區海功路與左營大路口今（30）日上午10時許發生一起死亡車禍，1輛機車與營業大貨車發生碰撞，63歲符姓女騎士當場慘死，現場監視器畫面也隨之曝光。警方初步調查，駕駛營業大貨車的是32歲林姓男子，經酒測後並無酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲監視器拍下符姓騎士（箭頭）轉彎時，遭到大車輾壓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下符姓騎士（箭頭）轉彎時，遭到大車輾壓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從曝光畫面來看，事發當時路口車流正常，機車準備右轉，結果與大貨車在路口發生碰撞，符女倒地後傷勢嚴重，疑似還被車輪給輾過，當場失去生命跡象，畫面相當驚悚。警消獲報後趕往現場處理，但符女已明顯死亡。警方表示，肇事的大貨車駕駛32歲林姓男子酒測值為零，已依規定製作相關筆錄，不排除是「內輪差」肇禍，現在將進一步釐清雙方行駛狀況及肇事責任。

▲監視器拍下符姓騎士（箭頭）轉彎時，遭到大車輾壓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲符姓騎士遭到大車輾壓，當場慘死             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲監視器拍下符姓騎士（箭頭）轉彎時，遭到大車輾壓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲符姓女騎士疑似「內輪差」亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

只是這起事故一出，也讓高雄3月大型車奪命亂象再添一筆。若連同這起左營死亡車禍計算，高雄3月大型車死亡事故已至少造成5名騎士喪命。最早一起發生在3月7日上午，三民區一名郭姓機車騎士行經路段時，疑似為了閃避前方突然出現的電動代步車，導致車身失控倒地，後方砂石車閃避不及，當場輾過郭男人頭部，造成他當場死亡。

接著3月18日，高雄更在同一天連爆2起曳引車奪命事故。先是中午時分，仁武區發生死亡車禍，一輛曳引車疑似未注意前方狀況，追撞機車，造成女騎士送醫後仍不治，沒想到到了當天下午4時30分左右，大寮區又傳噩耗，46歲鍾姓男子騎機車與曳引車發生碰撞，整個人當場捲入車底，慘遭輾斃。

3月23日，林園區河堤路再傳死亡事故。49歲吳姓男子因病剛出院4天，當天騎機車準備返回醫院，不料途中因故偏離車道，與對向大貨車發生嚴重碰撞，倒地後再遭後輪輾壓，救護人員趕到時已無生命跡象。

隔天3月24日上午，楠梓區大學南路與藍昌路口又發生一起公車與機車碰撞事故。20歲李姓機車騎士與公車發生碰撞後，整輛機車卡進公車車頭底部，人當場重創，送醫後仍因傷重不治。

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