趙少康挺鄭麗文：「鄭習會」若讓北京承諾不獨就不打台灣　將史上留名

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文表態希望促成「鄭習會」，中國官方今（30日）宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日訪問。對此，前中廣董事長趙少康表示，「鄭習會」只要達成「不獨不武」目標就成功了，能讓北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，鄭麗文就不虛此行，可以在史上留名。但他也強調，北京若堅持統戰立場，讓鄭麗文空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊，祝福鄭習會成功！

趙少康表示，鄭麗文主席將在4/7率團訪問大陸，醞釀多時的「鄭習會」可望登場。自己認為，只要此行可以讓習近平承諾：台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台，鄭習兩人就可以在史上留名。

趙少康表示，對於「鄭習會」的必要性，台灣有很多人有不同看法，但是自己一直強調，只要溝通都是好事，台灣每年有這麼多人到大陸旅遊，有這麼多台商在大陸打拚，兩岸貿易依存度這麼高，怎麼可能老死不相往來？

趙少康提到，年底地方選舉前舉行「鄭習會」，很多國民黨選將忐忑不安，但是只要兩岸領導人會談，能讓北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，將會是在「九二共識」後，再次重新定位兩岸關係，既可確保兩岸和平、台灣安全，還能讓民進黨的「台獨神主牌」打不出去，不能再用「抗中保台」那套騙選票，而美國也沒有什麼立場再唱和民進黨的台獨訴求，那鄭麗文這趟訪問就不虛此行了。

趙少康直言，希望北京不要堅持八股教條式的統戰立場，要以務實態度，面對兩岸形勢，如果讓鄭麗文空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊！

趙少康說，在國際局勢高度動盪下，期待「鄭習會」可以讓兩岸交流重現曙光，為台灣的安全以及觀光、教育等產業再度注入活水。祝福鄭習會成功！

▼趙少康發文。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

