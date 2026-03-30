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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌喊「操弄司法者下台」　徐國勇：是啊！國民黨下台了

▲▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲被判17年徒刑、褫奪公權6年，發出全國動員令，號召支持者昨「上凱道、討公道」。民眾黨在活動尾聲更號稱現場有8萬人、線上10萬人。柯文哲更嗆，「賴祥（清）德我不會屈服的」；民眾黨主席黃國昌則在台上痛批，操弄司法的政黨應該下台。對此，民進黨秘書長徐國勇今（30日）表示，是啊，「操弄司法的政黨下台啦，不就是國民黨嗎？」民眾黨在講這個的時候，去思考一下，民眾黨有沒有在操弄司法？

民進黨今（30日）舉辦「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，針對民眾黨主席黃國昌昨稱操弄司法的政黨應下台，民進黨秘書長徐國勇表示，「是啊，操弄司法的政黨下台啦，不就是國民黨嗎？」國民黨戒嚴了38年多，有沒有操弄司法？該不該下台？下台了嘛。民眾黨在講這個的時候，去思考一下，民眾黨有沒有在操弄司法？

徐國勇呼籲，要尊重司法，自己民國73年考上律師到現在，從威權時代看到現在，不敢講司法100%公正，為什麼？因為沒有100%的完美。「你看看也有檢察官講出一些違法違憲的最後跑去當立法委員啊！」那怎麼辦？他也是讀法律的，自己讀法律違法違憲，只不過為了當立法委員，這樣對嗎？

徐國勇說，所以黃國昌有沒有在操弄司法？你自己讀法律的有沒在操弄司法？「是的，黃國昌講得對，操弄司法的政黨一定會下台，就是國民黨，就是你民眾黨」，就這麼清楚。

至於民眾黨號稱現場8萬人、線上10萬人，網紅四叉貓（劉宇席）分析後發現，現場最多就8000人，徐國勇表示，四叉貓跟黃國昌、民眾黨所發布的訊息，「全國同胞們你們比較相信誰？你們相信四叉貓？還是相信民眾黨所發布的訊息？」

徐國勇說，也有很多媒體、網紅用AI，包括Gemini、其他AI軟體去核對到底有多少人，「你們相信所謂的科學所計算出來的，還是相信他嘴巴所講的？」他相信四叉貓在社會的公信度，跟現在民眾黨、黃國昌的公信度，大家心中自有評論，自然就知道應該相信誰。

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關鍵字：

黃國昌柯文哲徐國勇

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