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上節目指民眾「模仿陳佩琪戴帽子」　王義川挨告誹謗不起訴

▲柯文哲妻子陳佩琪出席國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾不滿被指模仿陳佩琪戴帽子(圖)，控告王義川涉嫌誹謗結果不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍立法委員王義川去年在電視節目中，提到國民黨支持者「模仿陳佩琪戴帽子」，被指涉的女華僑不滿名譽受損，控告王義川涉嫌誹謗罪，台北地檢署調查認為，王義川當時主要是在評論國民黨主席朱立倫的行為，提到模仿部分並沒有用到負面貶抑言詞，30日以構成要件不符等理由，處分不起訴王義川。

王義川在2025年5月10日全台大罷免連署熱潮時，在三立電視台「54陪審團」節目中，反駁藍委造謠「罷團月領8萬」，並評論朱立倫因雨取消當天上午的挺罷行程，又突然現身罷免民進黨立委吳沛憶的連署攤位，新聞畫面中有2名女性支持者頭戴英國皇室女性常戴的貴婦帽。

王義川在節目中表示：「所以今天朱立倫演這齣齁，我跟你講那個朱立倫，今天畫面有夠好笑的，他們在騎樓下，他們又沒有去淋雨，朱立倫有穿雨衣嗎？沒有啊，在騎樓下」、「連濕都沒濕，還叫這2個大姊，模仿陳佩琪，還戴這個帽子(王義川以原子筆指著畫面中的女子)。不是你們今天是在擺攤，是不是在下雨，要連署，你叫這2個大姊站在你旁邊，旁邊有1個人說『中華民國是中國嗎』，這個大姊說，不要受他干擾這樣，不是，你今天是在演哪一齣的嘛？」

被王義川用原子筆指到的女性支持者不滿提告後，王義川遞狀向檢察官解釋，當時節目訪談內容主要是評論朱立倫的行為；檢察官調查認為，王義川提及帽子時，沒有附加任何涉及價值判斷或負面貶抑之言詞，難認客觀上足以毀損名譽，與誹謗罪構成要件不符，因查無其他積極犯罪證據，處分不起訴。

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