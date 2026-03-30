　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聯合豐年節大會舞徵選落幕！入圍3隊出爐　融合改編成代表舞碼

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026年「太平洋南島聯合豐年節」將於7月16日至19日於花蓮縣德興大草坪盛大舉行，今年度將首次舉辦4天。而作為此次活動熱身的大會舞徵選於3月28日也圓滿落幕，共計21支隊伍激烈競爭，最終選出三組隊伍舞碼，後續將把入圍隊伍舞碼融合改編作為太平洋南島聯合豐年節大會舞代表舞碼。

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

優選獎5隊-Makakiting 藝舞蓉舞蹈團M、舞耀文化藝術團、源躍動舞集kakawasan、汎札萊藝術舞集、樹根文化藝術團。

今年全國徵選活動首度於汎札萊．原夢館舉辦，吸引來自基隆、新北及新竹等縣市參加，活動熱鬧非凡。主辦單位特別安排了特色市集攤位及現場人氣獎投票、打卡換禮品等活動，現場除參賽隊伍外，也吸引在地民眾與鄰近夜市遊客參與，一同見證入隊伍的產生。

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

佳作獎4隊-八斗國小原舞隊、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、malalacal 繫舞原青樂舞團10、飛躍舞團。

今年大會舞競賽也為推動全民運動及多元參與，參與競賽隊伍中除有11歲的學生外，也有60歲以上長者參與，突破過去競賽選手朝向年輕化，其中超過半數是學生，也透過這樣樂舞形式推廣文化，更增加了世代傳承的重要意涵。

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

佳作獎4隊-八斗國小原舞隊、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、malalacal 繫舞原青樂舞團10、飛躍舞團。

評審長余展輝表示：「大會舞蹈主軸精神為六要四不要，要簡單易學、要有巧思特色、要熟練且美麗、要有記憶點、要融入歌曲、要具有文化意象，另外四不要則為不要過於耗體力、不要與過去作品相似、不要單一、更不要動作過多。」

花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪（Malay Boya)表示，太平洋南島聯合豐年節已是國際級的文化盛事，成為眾多南島民族及台灣的家人們慕名而來的舞台，而大會舞徵選也是今年度聯合豐年節的序曲，再次邀請世界各地的家人們，7月16、17、18、19日，一連四天，來到花蓮，感受這片土地的溫暖與故事，也讓我們一同享受南島民族的文化魅力。

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

21支競賽隊伍大合照。

今年度太平洋南島聯合豐年節大會舞徵選經過熱烈競賽後出爐：人氣獎1名為舞耀文化藝術團，佳作獎4名別為八斗國小原舞隊、malalacal繫舞原青樂舞團、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、飛躍舞團。優選獎5名分別為源躍動舞集kakawasan、舞耀文化藝術團、Makakiting藝舞蓉舞蹈團、汎札萊藝術舞集、樹根文化藝術團。入圍獎3名為力美文化藝術團、phpah樂舞團、瑪大藝術恆舞集。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資
診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝
被甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過
亞太球場暴力男遭肉搜！　方昶詠發聲
快訊／健身網紅毆警　遭壓地上銬逮捕
「光電不行了」才喊重啟核能？　案場荒廢畫面曝
驚悚奪命畫面曝！　左營女騎士慘亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

參加民眾黨329！謝龍介「馬上閃人」被酸　他揭原因：奔回台南

冬天赴日必吃草莓！在地人揭「挑草莓1招」好吃10倍：看外觀就知

華航行李追蹤服務擴及安卓用戶　即起攜手Google導入Find Hub

連50嵐也在代購！驚見宜蘭人「跑腿費曝光」　網愣：又重又難賺

被怒甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過打人的人

清明連假國5恐從早塞到深夜　國道省道地雷路段一次看

「EVE鎮靜成份」恐造成嚴重血液不良！藥師曝後果：韓國列管制藥物

快訊／濃霧攪局小三通一度停航　金門往返廈門中午恢復通行

聯合豐年節大會舞徵選落幕！入圍3隊出爐　融合改編成代表舞碼

結帳超崩潰！妹子曝LINE Pay「1招條碼秒開」　一票人驚：真的有用

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

參加民眾黨329！謝龍介「馬上閃人」被酸　他揭原因：奔回台南

冬天赴日必吃草莓！在地人揭「挑草莓1招」好吃10倍：看外觀就知

華航行李追蹤服務擴及安卓用戶　即起攜手Google導入Find Hub

連50嵐也在代購！驚見宜蘭人「跑腿費曝光」　網愣：又重又難賺

被怒甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過打人的人

清明連假國5恐從早塞到深夜　國道省道地雷路段一次看

「EVE鎮靜成份」恐造成嚴重血液不良！藥師曝後果：韓國列管制藥物

快訊／濃霧攪局小三通一度停航　金門往返廈門中午恢復通行

聯合豐年節大會舞徵選落幕！入圍3隊出爐　融合改編成代表舞碼

結帳超崩潰！妹子曝LINE Pay「1招條碼秒開」　一票人驚：真的有用

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士　將於電腦展暢談AI新未來

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

獨／富邦啦啦隊女神老闆面前大腿開叉　被主持人矇臉還要送獎金大失血

員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

快訊／淡水社區墜樓意外！60歲男「墜落花圃」　頭部重傷搶救中

SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

生活熱門新聞

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

雨擴全台！　鋒面要來了

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

24歲男當夜班保全！過來人嘆：都在滑手機

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了

甩工讀生巴掌！小吃店被刷1星發聲明

光電不行了？案場荒廢畫面曝　網轟：世紀大騙局

要變天了！　「全台有雨」時間曝

寧夏夜市「違停小哥哥」找不到人　糗變大型夾娃娃機秀　

「草仔粿」是用啥草做的？農業部給解答

一片橘紅！　清明連假2時段「雨最多」

更多熱門

相關新聞

自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

由外貿協會主辦的「2026台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」與「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」今(28)日圓滿落幕。本屆兩展以「Cycling to Wellness」及「Stay Fit, Stay Well」為主軸，匯聚1100家企業、使用3950個攤位，其中國際參展商達215家，展現台灣作為全球自行車與運動產業關鍵樞紐的地位與影響力。

南區音樂菁英齊聚台東　全國學生音樂賽圓滿落幕

南區音樂菁英齊聚台東　全國學生音樂賽圓滿落幕

花蓮聯合豐年節大會舞徵選開跑　總獎金30萬

花蓮聯合豐年節大會舞徵選開跑　總獎金30萬

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

藝創教案3／16起開放學校報名

藝創教案3／16起開放學校報名

關鍵字：

聯合豐年節大會舞徵選落幕入圍出爐改編代表舞碼

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面