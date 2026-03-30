聯合豐年節大會舞徵選落幕！入圍3隊出爐　融合改編成代表舞碼

▲入圍獎3隊分別為瑪大藝術恆舞集、力美文化藝術團、phpah樂舞團。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026年「太平洋南島聯合豐年節」將於7月16日至19日於花蓮縣德興大草坪盛大舉行，今年度將首次舉辦4天。而作為此次活動熱身的大會舞徵選於3月28日也圓滿落幕，共計21支隊伍激烈競爭，最終選出三組隊伍舞碼，後續將把入圍隊伍舞碼融合改編作為太平洋南島聯合豐年節大會舞代表舞碼。

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▲優選獎5隊-Makakiting 藝舞蓉舞蹈團M、舞耀文化藝術團、源躍動舞集kakawasan、汎札萊藝術舞集、樹根文化藝術團。

今年全國徵選活動首度於汎札萊．原夢館舉辦，吸引來自基隆、新北及新竹等縣市參加，活動熱鬧非凡。主辦單位特別安排了特色市集攤位及現場人氣獎投票、打卡換禮品等活動，現場除參賽隊伍外，也吸引在地民眾與鄰近夜市遊客參與，一同見證入隊伍的產生。

▲佳作獎4隊-八斗國小原舞隊、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、malalacal 繫舞原青樂舞團10、飛躍舞團。

今年大會舞競賽也為推動全民運動及多元參與，參與競賽隊伍中除有11歲的學生外，也有60歲以上長者參與，突破過去競賽選手朝向年輕化，其中超過半數是學生，也透過這樣樂舞形式推廣文化，更增加了世代傳承的重要意涵。

▲佳作獎4隊-八斗國小原舞隊、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、malalacal 繫舞原青樂舞團10、飛躍舞團。

評審長余展輝表示：「大會舞蹈主軸精神為六要四不要，要簡單易學、要有巧思特色、要熟練且美麗、要有記憶點、要融入歌曲、要具有文化意象，另外四不要則為不要過於耗體力、不要與過去作品相似、不要單一、更不要動作過多。」

花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪（Malay Boya)表示，太平洋南島聯合豐年節已是國際級的文化盛事，成為眾多南島民族及台灣的家人們慕名而來的舞台，而大會舞徵選也是今年度聯合豐年節的序曲，再次邀請世界各地的家人們，7月16、17、18、19日，一連四天，來到花蓮，感受這片土地的溫暖與故事，也讓我們一同享受南島民族的文化魅力。

▲21支競賽隊伍大合照。

今年度太平洋南島聯合豐年節大會舞徵選經過熱烈競賽後出爐：人氣獎1名為舞耀文化藝術團，佳作獎4名別為八斗國小原舞隊、malalacal繫舞原青樂舞團、基隆市原住民族婦女關懷協會-芙伊斯文化藝術團、飛躍舞團。優選獎5名分別為源躍動舞集kakawasan、舞耀文化藝術團、Makakiting藝舞蓉舞蹈團、汎札萊藝術舞集、樹根文化藝術團。入圍獎3名為力美文化藝術團、phpah樂舞團、瑪大藝術恆舞集。

