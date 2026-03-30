　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科大咖啡雙星崛起　世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


誰說讀餐飲科系只能從基層做起？崑山科技大學餐飲管理及廚藝系近年培育出一批「會比賽、更會經營」的咖啡職人，傑出校友賴力弘與陳修醫就是最佳例證。兩人不僅在國內外咖啡競賽屢創佳績，躍升台灣代表選手，更在畢業後走出傳統職涯框架，分別於創業與品牌代言領域開創亮眼成績，展現技職教育的高度與深度。

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

賴力弘在學期間即嶄露頭角，年僅22歲便奪下「2023 WCE世界盃杯測師大賽」台灣區冠軍，成為該賽史上最年輕的台灣代表選手，並於世界賽中勇奪第六名佳績。他同時累積多項國際與國內競賽榮耀，包括2019莫凡彼南開盃亞軍、2020桃園國際青年創意美學競賽雙金牌、2020荷蘭盃國際廚藝挑戰賽金牌，實力備受肯定，在校期間更曾擔任校內「Ohlala咖啡廳」首屆店長。

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

陳修醫同樣表現不俗，榮獲「2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」全國冠軍，代表台灣出賽，並拿下「2024馬來西亞拿鐵藝術賽」冠軍及「2023 WLAM咖啡拉花大師賽」殿軍，展現精湛拉花技術與穩定賽場實力。兩人在學期間便累積國際視野與人脈，為日後職涯奠定堅實基礎。

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

畢業後，賴力弘選擇回到家鄉宜蘭創立精品咖啡品牌「野禾咖啡」，從空間設計、菜單研發到咖啡豆烘焙一手包辦，並結合宜蘭在地食材如鴨賞、金棗與茶葉，打造具有地方特色的咖啡文化場域，成功將專業技術轉化為在地經濟動能。品牌自今年1月開幕以來迅速竄紅，社群評價亮眼，人氣居高不下，甚至出現一位難求的盛況。

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

相較之下，陳修醫則走向專業與品牌影響力的另一條路。他憑藉卓越拉花技術與專業形象，受邀擔任台灣及馬來西亞多項國際賽事評審，並獲知名品牌光泉「乳香世家」邀請擔任代言人，成功將技術轉化為市場價值。此外，他也創立個人品牌「Kakkoii_ku」，開設咖啡課程、販售精品咖啡豆，並透過工作室與市集活動推廣咖啡文化。


兩人皆表示，能有今日成績，關鍵在於崑山科大提供的完整資源與訓練環境，讓學生能專注於競賽與技術精進，並透過國際交流拓展視野。從一次次比賽與實戰中，不僅磨練技術，也培養出面對產業的思維與態度。

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲系教授施智偉指出，現代餐飲教育已不僅止於廚藝或服務技能，更重視創新思維、品牌經營能力與國際競爭力的培養。從世界級選手、創業者到評審與講師，賴力弘與陳修醫的多元發展，正是技職教育成果的最佳展現。

展望未來，陳修醫表示將持續深化品牌經營與專業能力，並挑戰更高層級賽事；賴力弘則期望透過「野禾咖啡」，讓更多人看見精品咖啡與土地文化的連結。兩人也鼓勵年輕世代勇於投入咖啡產業，以專業與熱情，為台灣咖啡文化開創更多可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資
診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝
被甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過
亞太球場暴力男遭肉搜！　方昶詠發聲
快訊／健身網紅毆警　遭壓地上銬逮捕
「光電不行了」才喊重啟核能？　案場荒廢畫面曝
驚悚奪命畫面曝！　左營女騎士慘亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

企業挺消防！　安平產業園區協進會慰問南消七大隊

清明連假新玩法！海線優質不動產邀競標　花東觀光順道帶回家

喪父又扛醫喪費+病弱相依難撐　枋寮警攜手善心團體送暖助弱勢

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區　違規用火最高可罰

崑山科大咖啡雙星崛起　世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

花蓮雲基地招募國際數位游牧者進駐　錄取6名即起至4月7日報名

無標線道路彎道未禮讓　兩車車頭對撞駕駛均受擦挫傷

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

企業挺消防！　安平產業園區協進會慰問南消七大隊

清明連假新玩法！海線優質不動產邀競標　花東觀光順道帶回家

喪父又扛醫喪費+病弱相依難撐　枋寮警攜手善心團體送暖助弱勢

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區　違規用火最高可罰

崑山科大咖啡雙星崛起　世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

花蓮雲基地招募國際數位游牧者進駐　錄取6名即起至4月7日報名

無標線道路彎道未禮讓　兩車車頭對撞駕駛均受擦挫傷

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士　將於電腦展暢談AI新未來

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

獨／富邦啦啦隊女神老闆面前大腿開叉　被主持人矇臉還要送獎金大失血

員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

快訊／淡水社區墜樓意外！60歲男「墜落花圃」　頭部重傷搶救中

SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

【只要老大點頭】蔡壁如挺柯選民眾黨主席　黃國昌：隨時可回來接

地方熱門新聞

斯巴達10週年前哨戰！漁光島沙地開練

南消七大虎尾寮救護訓練升級導入MARCH流程強化戰術應變

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

2026風城野營祭盛大開幕

桃園民進黨新住民諮詢站　聚焦權益與資源連結

喪父又扛醫喪費　枋警+善心團體助弱勢

竹市首場「風城名人講堂」邀張泰山分享

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

嘉義航空站統編日　打卡、遊戲、抽獎一次滿足

狹小道路硌未禮讓　兩車對撞2人傷

花蓮招募6名國際數位游牧者　報名至4月7日

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區違規用火最高可罰

清明掃墓防火不鬆懈南化消防黑糖節宣導「四不一要」

更多熱門

相關新聞

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

全球咖啡價格近年飆漲，漲幅遠超過其他民生商品。美國官方數據顯示，咖啡價格一年內暴增18.4%，成為家庭支出中漲最兇的品項之一。

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

提神不成還變胖！喝咖啡NG細節

提神不成還變胖！喝咖啡NG細節

日月潭國際撐竿跳高賽　吳彥翰奪銀牌

日月潭國際撐竿跳高賽　吳彥翰奪銀牌

國中硬聯　長安扣倒東體奪隊史首冠

國中硬聯　長安扣倒東體奪隊史首冠

關鍵字：

崑山科大咖啡冠軍金牌人生

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面