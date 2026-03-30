崑山科大咖啡雙星崛起　世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

▲崑山科大餐飲系校友賴力弘與陳修醫於國際賽事嶄露頭角。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



誰說讀餐飲科系只能從基層做起？崑山科技大學餐飲管理及廚藝系近年培育出一批「會比賽、更會經營」的咖啡職人，傑出校友賴力弘與陳修醫就是最佳例證。兩人不僅在國內外咖啡競賽屢創佳績，躍升台灣代表選手，更在畢業後走出傳統職涯框架，分別於創業與品牌代言領域開創亮眼成績，展現技職教育的高度與深度。

賴力弘在學期間即嶄露頭角，年僅22歲便奪下「2023 WCE世界盃杯測師大賽」台灣區冠軍，成為該賽史上最年輕的台灣代表選手，並於世界賽中勇奪第六名佳績。他同時累積多項國際與國內競賽榮耀，包括2019莫凡彼南開盃亞軍、2020桃園國際青年創意美學競賽雙金牌、2020荷蘭盃國際廚藝挑戰賽金牌，實力備受肯定，在校期間更曾擔任校內「Ohlala咖啡廳」首屆店長。

陳修醫同樣表現不俗，榮獲「2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」全國冠軍，代表台灣出賽，並拿下「2024馬來西亞拿鐵藝術賽」冠軍及「2023 WLAM咖啡拉花大師賽」殿軍，展現精湛拉花技術與穩定賽場實力。兩人在學期間便累積國際視野與人脈，為日後職涯奠定堅實基礎。

畢業後，賴力弘選擇回到家鄉宜蘭創立精品咖啡品牌「野禾咖啡」，從空間設計、菜單研發到咖啡豆烘焙一手包辦，並結合宜蘭在地食材如鴨賞、金棗與茶葉，打造具有地方特色的咖啡文化場域，成功將專業技術轉化為在地經濟動能。品牌自今年1月開幕以來迅速竄紅，社群評價亮眼，人氣居高不下，甚至出現一位難求的盛況。

相較之下，陳修醫則走向專業與品牌影響力的另一條路。他憑藉卓越拉花技術與專業形象，受邀擔任台灣及馬來西亞多項國際賽事評審，並獲知名品牌光泉「乳香世家」邀請擔任代言人，成功將技術轉化為市場價值。此外，他也創立個人品牌「Kakkoii_ku」，開設咖啡課程、販售精品咖啡豆，並透過工作室與市集活動推廣咖啡文化。



兩人皆表示，能有今日成績，關鍵在於崑山科大提供的完整資源與訓練環境，讓學生能專注於競賽與技術精進，並透過國際交流拓展視野。從一次次比賽與實戰中，不僅磨練技術，也培養出面對產業的思維與態度。

崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲系教授施智偉指出，現代餐飲教育已不僅止於廚藝或服務技能，更重視創新思維、品牌經營能力與國際競爭力的培養。從世界級選手、創業者到評審與講師，賴力弘與陳修醫的多元發展，正是技職教育成果的最佳展現。

展望未來，陳修醫表示將持續深化品牌經營與專業能力，並挑戰更高層級賽事；賴力弘則期望透過「野禾咖啡」，讓更多人看見精品咖啡與土地文化的連結。兩人也鼓勵年輕世代勇於投入咖啡產業，以專業與熱情，為台灣咖啡文化開創更多可能。