陸制裁日本「親台議員」古屋圭司　凍結在境內資產...不准入境

▲日華懇會長古屋圭司。（圖／總統府提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（30）日宣佈，將對日本眾議員古屋圭司進行「反制措施」，理由為「勾連台獨分裂勢力」，制裁的具體作為包括凍結其在大陸境內資產、禁止大陸相關組織與其交流和不准入境（含港、澳），相關制裁自2026年3月30日起實施。

《央視》報導，日本國會眾議員古屋圭司不顧中方強烈反對多次竄台，同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條之規定，中方決定對古屋圭司採取以下反制措施，凍結其在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

據了解，身為「日華議員懇談會」會長的眾議員古屋圭司16日率團訪問台灣，並在總統府與賴清德會面，以及出席第九屆「玉山論壇」開幕式等活動。古屋圭司強調，為了防止「台灣有事」等衝突發生，日本將持續與共享相同價值的國家加強合作，共同守護台灣及其民主，維護台海的和平與安全。