台中BMW男夜店附近急煞亂開車　遭警攔查嗆「我們法院見」

▲警方見陳男開車行徑可疑，上前攔查。（圖／截取自社會事新聞影音）



記者白珈陽／台中報導

台中市40歲陳姓男子日前凌晨駕駛BMW轎車，在南屯區大觀路某夜店附近莫名於路中急停又緩駛，恐影響其他用路人安全，警方見狀上前攔查，陳雖配合下車，但在查詢過程中他先是作勢挑釁，拿出手機反拍員警臂章、口念編號，又在員警叮囑行車安全時，反嗆「我們法院見」，屁孩行為引起網友討論。

台中第四警分局指出，大墩派出所警員郭欣衡，26日凌晨4時許於大觀路與大墩十一街口執行夜店守望勤務時，發現1輛黑色轎車突有急煞後緩慢行駛狀況，行徑可疑，依法上前攔停盤查，由警員林政佑、徐振霖到場支援。

根據網路流傳影像顯示，陳男遭警方攔查後下車，疑不滿自己被攔，拿起手機對著巡邏員警臂章逐個猛拍，嘴裡還一邊唸出員警編號，態度輕浮，待郭員確認車內狀況結束，以溫和口氣向陳男叮嚀注意行車安全，執法過程未有不當，未料陳男卻嗆郭「我們法院見」。

此外，陳男還自曝自己2天就被攔一次，質疑被警方刁難，不過郭員妙回，「其他單位警察都會攔你，你覺得是誰的問題？」，陳男聽聞啞口無言，丟下一句「我不跟你說了，沒關係法院見」，隨後驅車離去。

第四分局表示，經測試陳男無酒駕、毒駕情形，但並非車輛所有人，陳也對車籍相關資訊無法清楚交代。針對陳男質疑被刁難，分局說，員警依警察職權行使法針對深夜時段可疑人車進行盤查，並依標準作業程序實施酒測、身分與車籍查證，整體過程均符合必要性與比例原則，未逾越法定職權範圍。

第四分局說，員警執行盤查作為係基於預防犯罪及維護社會安全之必要作為，對於民眾於公共場所錄影之權利予以尊重，惟提醒影像傳播應本於事實完整呈現，避免片段剪輯或誤導解讀，以維護執勤員警之專業形象。另呼籲民眾於警方依法執行盤查時能予以理解與配合，共同營造安全有序之社會環境。