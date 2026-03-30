快訊／鄭習會4月登場　鄭麗文：全世界奉行一中政策、不支持台獨

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前多次表態希望赴陸見中國國家主席習近平，中國官方今（30日）終於正式公布訪問邀請與時程，鄭麗文4月7日至12日確定將訪問大陸，備受矚目的鄭習會很可能即將登場。鄭麗文上午在中央黨部召開記者會表示，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源。

▲鄭麗文即將啟程赴陸。（圖／記者周宸亘攝）

鄭麗文指出，中共中央特別發表歡迎邀請自己率團訪陸，在此表達感謝與欣然接受，「我在2005年時，由連戰邀請加入國民黨，就是要推動破冰的歷史之旅，她隨團擔任發言人，時隔超過二十年，是當年連戰的勇氣跟格局奠定國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，發揮不可替代的關鍵作用」，迎來馬英九執政八年的兩岸和平穩定，兩岸甚至非常罕見的外交休兵，令人唏噓不已，距離上次國民黨主席訪陸已經隔了十年，因此希望可以為兩岸和平跨出第一步。

鄭麗文說，從連戰到馬英九到她，都是在共同的政治基礎上，反對台獨堅持九二共識，避免戰爭與締造和平，她訪陸一分不多一分不少，在堅持九二共識反對台獨的基礎上，向世界證明兩岸不是終需一戰，可以憑著智慧與努力走出和平康莊大道，為了兩岸的區域穩定、下一代幸福，要堅定走出和平道路，這就是國民黨的兩岸路線，也在馬英九八年證明這是正確路線。

鄭麗文強調，這些都是秉持黨章、也符合中華民國憲法規定跟精神，全世界都奉行一中政策與不支持台獨，包含長期盟友美國也是無論哪個政黨執政，都表達一貫且清楚的立場，符合全世界的一中政策，相信大家都不願意看到台海成為動亂來源，包含華府也希望兩岸能夠透過對話停止對抗，避免戰火上升，相信這是大家共同的期待，也是台灣主流民意的殷殷期盼。

鄭麗文表示，這些年台海甚至被國際媒體認為是世界上最危險的地方之一，希望四月訪問，能讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，擴大彼此善意跟累積互信，兩岸和平不只台灣單方面，也是北京的期待，為人類的和平做出積極貢獻，讓世界都安心。

最後，鄭麗文也感謝負責兩岸交流的副主席張榮恭跟蕭旭岑，也感謝宋濤這段時間懇切積極周到的溝通、安排，短短時間內就完成國共智庫交流，希望此行能夠為未來兩岸永續不變的和平奠定成功第一步。

