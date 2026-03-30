「EVE鎮靜成份」恐造成嚴重血液不良！藥師曝後果：韓國列管制藥物

▲藥師點出兩大爭議。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名30歲女性長期將「EVE止痛藥」當作緩解不適的常備藥，不料腎功能已嚴重受損，醫師警告，該藥含有的特定成分若長期濫用，不僅傷腎，更可能誘發胃潰瘍或心血管疾病。藥師吳孟翰也提到，藥物內含有NSAIDs，本身就具有風險，部分經典款所添加的鎮靜成分，恐造成嚴重血液不良，在國際間也早有爭議。

藥師吳孟翰在Dcard發文，最近看到不少人在討論EVE，因此整理出自己的看法。他先拋出兩項結論，第一是EVE值得被重新檢視，原因不只是NSAIDs本身就存在傷腎風險，更在於其部分配方中的輔助成分也具有不小爭議；第二則是，女性遇到經痛時，該用藥還是可以用藥，但必須先理解，藥物從來沒有絕對安全這回事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本止痛藥EVE。（圖／資料照）

藥物含有NSAIDs 本來就有腎臟風險



談到外界最關心的腎臟問題，吳孟翰指出，EVE的主要止痛成分是布洛芬（Ibuprofen），也就是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的一種。若是想減緩經痛，建議可從月經來前1到2天開始服用，並規律使用到出血後前2到3天，但這樣的建議是常見且有效的使用方式，不代表每個人連吃3到5天都一定安全。

他強調，就算只是低劑量短期服用2到3天，風險也不可能完全歸零，因為NSAIDs對腎臟的影響，除了跟劑量、天數有關，也和脫水、腎功能、年齡、肝功能、心血管疾病，以及是否同時使用利尿劑、ACEi、ARB等藥物有密切關聯。

經典款配方「鎮靜成分」有爭議



除了腎臟風險外，藥師認為EVE更值得被拿出來檢討的，其實是配方設計本身。他提到，EVE A、EVE A EX、EVE Quick、EVE Quick DX等經典款，都添加了Allylisopropylacetylurea，作為加強止痛的輔助成分。他指出，這個成分早已有嚴重血液不良反應紀錄，尤其是血小板減少性紫斑，另外也帶有鎮靜作用，以及依賴與濫用風險，但臨床必要性卻不高，「簡單來說就是弊大於利。」

針對這項爭議，吳孟翰在文中提到，日本厚勞省在2025年的研究摘要中，直接點名Allylisopropylacetylurea在國際上並非主流用藥，且日本國內醫療機構也有回報一定數量的濫用案例。他也提到，這個成分在韓國，被官方列入受管制的精神相關藥品清單，且曾有新聞報導指出，有人因攜帶EVE入境遭海關扣下。

最後，藥師吳孟翰列出5個生活小提醒：

1. 經痛吃消炎止痛藥以最低有效劑量、最短有效療程為原則。

2.一般成人且無高風險因子者，如果經痛時單次Ibuprofen 400mg以下，一天吃到三次，最多連吃2–3天就好，總是超過這個天數或需要長期吃高劑量，請記得定期看醫生檢查身體並評估是否有潛在病因。

3. 經期時覺得稍有不適就馬上吃藥，會比痛到忍不住才吃來得有效許多。

4. 注意自己是否對NSAIDs過敏。

5. 一天的喝水量要足夠，避免在脫水狀態下(嘔吐/腹瀉/大量流汗)自行服用NSAIDs。

6. 心血管疾病、消化道疾病、肝腎疾病、年長者、孕婦、併用利尿劑/抗凝血劑/類固醇/特定血壓藥者，務必先詢問過醫師後再使用NSAIDs。