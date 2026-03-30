塑膠袋之亂！高雄攤商嘆買不到　陳其邁「嚴查嚴辦」防非法囤貨

記者賴文萱／高雄報導

中東局勢升溫衝擊全球石化供應鏈，國內近期傳出「塑膠袋之亂」，就有高雄基層攤商苦嘆，「現在不是變貴，是連買都買不到」，恐衝擊生計。對此，高雄市長陳其邁表示，已指示副秘書長成立物價上漲督導小組，務必嚴查嚴辦，也會採取最嚴厲措施防範杜絕非法囤積、哄抬價格。

▲陳其邁指示成立物價上漲督導小組查核塑膠袋狀況。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市議會第四屆第7次定期大會今（30）日正式開幕，陳其邁一早前往各黨團拜會，其中，民進黨團反應，議員們陸續收到攤商反應，有買不到塑膠袋的狀況，呼籲市長及早因應。

▲高雄市議會第4屆第7次定期大會開幕。（圖／記者賴文萱攝）

對此，陳其邁接受媒體聯訪時回應，已在27日指示王啟川副秘書長成立物價上漲督導小組，主要針對塑膠袋進行查核，消防官也率先在六都進行查核，相關結果也都有跟中央的公評會報告，目前沒有發現特別囤積哄抬的狀況。

陳其邁說，中央也成立應變小組包括法務部、公平會等相關的機關，高雄的消保官也跟高雄地檢署取得聯繫，務必嚴查嚴辦，杜絕非法囤積、哄抬價格，如果有發生，一定會採取最嚴厲的措施來防範。

陳其邁最後也呼籲，希望民眾在消費使用的時候，也盡量攜帶自己的容器，一來可以垃圾減量， 那二來也可以減低塑膠袋的使用。