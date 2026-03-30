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下載「LINE電腦版」要注意！　常見9假網址曝光：恐含惡意程式

下載「LINE電腦版」要注意！　資安署公布9假網址示警：恐含惡意程式

▲資安署列出9個常見的LINE假網址，提醒民眾千萬別點進去，以免個資外洩遭冒用。（圖／達志／路透社）

文／CTWANT

通訊軟體LINE是多數台灣人日常生活中不可或缺的APP，但要注意的是，近期LINE已成為駭客大規模攻擊的目標，有心人士會透過電腦版假網站，誘導用戶安裝惡意程式。對此，數發部資安署也公布9個常見的假網址，提醒民眾要特別留意，避免個資外洩。

根據《中央社》報導，資安署指出，駭客利用付費廣告或「SEO Poisoning」（搜尋引擎最佳化）技巧，讓LINE假網站的搜尋結果排在LINE官網之前，誘導使用者點進假網址，而這些網站常以「最新版」或「送免費貼圖」吸引用戶，若不慎下載並安裝，電腦就有可能被植入惡意程式。

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資安署表示，這類惡意程式可能側錄用戶螢幕、鍵盤輸入或開啟攝影機、遠端操控電腦，甚至讓受害設備成為駭客攻擊他人的「跳板」，導致用戶身分遭冒用、帳號密碼被盜取，進而造成信用與財務損失。

為此，資安署也列出9個偽冒LINE電腦版網址，包括「www.linekr.com」、「www.line-china.com」、「line-tw.com」、「line-zhcn.com」、「line-ios.com」、「www.linecl.com」、「www.linerm.com」、「www.lineoe.com」以及「www.line-tww.com」，並協請法務部調查局依詐欺犯罪危害防制條例轉知TWNIC，停止解析或限制接取，防止惡意程式擴散。

資安署強調，如需下載LINE，應透過Android Google Play、Apple App Store、Microsoft Store等內建商店安裝，或直接到LINE官方網站「https://www.line.me/」下載。

資安署也提醒，正規的APP廠商不會透過簡訊、電子郵件或社群私訊，要求用戶點擊連結更新軟體，若對訊息真偽有疑慮，應向官方求證，民眾也可撥打165反詐騙諮詢專線，或至網路詐騙通報查詢假網址。

資安署建議，萬一民眾誤點進LINE假網站，應立即檢查LINE帳號登入裝置，確認是否有其他不明設備登入，並更改密碼及啟用二階段驗證；如下載到不明安裝檔，應趕緊刪除且切勿執行，若已安裝並執行，建議先斷網，並以防毒軟體檢測，必要時要重置裝置。

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