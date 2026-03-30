餐點帳單「反過來蓋」是餐廳潛規則！　店員揭原因：是禮貌

▲單據反蓋是禮貌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

在餐廳用餐時，常發現店員點完餐後，將單據反過來放在桌上的動作，原來這個動作是為了禮貌，一名曾在餐飲業工作的網友表示，店長曾提醒，幫客人點完餐後，單據一定要蓋起來，不能露出來，「不然是不禮貌的」。對此，有網友指出，「這確實是餐廳的禮儀之一，直接攤開來就像是在跟客人要錢。」

有網友在Dcard發文，以前在餐飲業打工時，店長特別交代，點完餐後，單據交給客人時，一定要蓋起來，不然不禮貌，「如果今天換個角度，服務生給單據的時候沒有蓋起來，會覺得不禮貌嗎？」

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避免金額曝光造成尷尬



貼文曝光，有網友點出背後原因，「應該是不讓客人點的金額或餐點透露出來，感覺比較像高級餐廳才需要的行為」、「因為要請客的客人們不會讓對方知道多少錢」、「這確實是餐廳的禮儀之一，直接攤開來就像是在跟客人要錢，要你趕緊付帳，蓋起來的意義是告訴客人，『不急著付帳，等等再看，你慢慢來』」。

還有在餐飲業工作的網友指出，「上完餐才會蓋，上菜前都開著，上一道劃一道，有時候看到你菜單開著還會來確認你還有什麼餐沒上」、「以前在餐飲業打工，幾乎都是餐齊才蓋上，也有遇過不蓋的，但對角折不讓金額外露」。

不過，多數網友不在意這個行為，「我只在意東西好不好吃」、「不在乎這個，而且桌面有油污的話，還會弄溼爛掉」、「菜沒漏上，菜好吃才是重點」、「我不在意，別放在我看不到的隙縫，害我找不到就好」。