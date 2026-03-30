結帳超崩潰！妹子曝LINE Pay「1招條碼秒開」　一票人驚：真的有用

▲原PO分享，關閉定位後秒開啟付款條碼。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人都遇過使用電子支付，結果讀取超久的窘境。一名妹子超實用分享，把LINE Pay設定裡的「定位服務」關掉後，付款條碼開啟速度明顯變快，幾乎可瞬間打開，不少人實測後也驚呼真的有差，「終於不用每次都跟店員尷尬5秒」、「有用！實測紀錄可以快2～3秒」。

一名女網友在Threads表示，自己平常使用LINE Pay結帳時，最困擾的就是打開付款畫面常常要讀取一段時間，站在櫃檯前等條碼跳出相當尷尬。直到她把設定中的「定位服務」關掉後，發現整體開啟速度明顯提升，幾乎一點就能立即顯示條碼，因此忍不住分享給大家參考。

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＊操作3步驟超簡單：開啟LINE Pay APP→選取右上角齒輪符號「設定」→「LINE Pay定位服務」→關閉即可。

▲三步驟關閉定位功能 。（圖／記者劉維榛攝）



網讚：快2～3秒、終於不用跟店員大眼瞪小眼

貼文曝光後，引發大批網友實測大讚有用，「真的！每次在櫃檯前面打開等超久，大眼瞪小眼有夠尷尬」、「有欸！LINE Pay秒開了，不然我每次用都要尷尬的看著手機好幾秒」、「真的耶～關掉之後，瞬間開好」、「真的有用！實測紀錄可以快2～3秒」、「有差欸，我這邊是Face ID掃完後讀取有變比較順」、「太強了！終於不用每次都跟店員尷尬5秒」、「原來不是我的手機故障！最近開LINE Pay真的都要等好久，每次在櫃檯都緊張到忍不住擦汗」。

或許是因為機型、區域網速不同，其他網友直言，「我的LINE Pay都很快，沒有你們說的問題，定位也是有開」、「怎麼感覺沒差，速度一樣啊」、「開心滑到這篇文，但找到頁面後…發現我本來就是關的」。