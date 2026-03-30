快訊／高雄大車奪命！貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

▲左營發生死亡車禍，女騎士當場慘死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區海功路與左營大路交叉口今天（30日）上午10時許發生一起死亡車禍，一輛機車跟大貨車發生擦撞，女騎士當場慘死，肇事原因警方還在釐清中。其實3月大型車死亡車禍接連傳出，高雄已經連發生多起大型車奪命事故，至少已有4名騎士喪命，現在又多添一條人命。

3月7日上午，三民區發生一起死亡車禍。郭姓機車騎士行經路段時，疑似為了閃避前方突然出現的電動代步車，導致車身失控倒地，後方砂石車閃避不及，當場輾過郭男人頭部，造成他當場死亡。

3月18日，高雄更在同一天連爆2起曳引車奪命事故。中午時分，仁武區先傳出死亡車禍，一輛曳引車疑似未注意前方狀況，追撞機車，造成女騎士送醫後仍不治。沒想到到了當天下午4時30分左右，大寮區又傳噩耗，46歲鍾姓男子騎機車與曳引車發生碰撞，整個人當場捲入車底，慘遭輾斃。

3月23日，林園區河堤路再傳死亡事故。49歲吳姓男子因病剛出院4天，當天騎機車準備返回醫院，不料途中因故偏離車道，與對向大貨車發生嚴重碰撞，倒地後再遭後輪輾壓，救護人員趕到時已無生命跡象。

隔天3月24日上午，楠梓區大學南路與藍昌路口又發生一起公車與機車碰撞事故。20歲李姓機車騎士與公車發生碰撞後，整輛機車卡進公車車頭底部，人也當場重創，送醫後仍因傷重不治。