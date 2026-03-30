盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言





▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨對國防特別預算中對美軍購主張「發價書來就同意」，遂提「3800億+N」版特別條例，但台中市長盧秀燕作為藍營要角，卻表態「合理應該通過8000億元到1兆元之間」，認為軍購「不必等發價書」。對此，國民黨立法院黨團今（30日）表示，尊重所有人的發言，尤其盧秀燕是國民黨非常重要資產；國民黨團完全支持國防，任何意見、想法，國民黨是包容、多元且兼容並蓄的政黨，會跟所有從政同志充分討論來獲得共識。

國民黨提出「3800億+N」版國防預算特別條例，3800億元是針對國防部已收到美國發價書的武器項目，「+N」則是指未來在收到美方發價書後，立刻授權。但盧秀燕訪美回台後接受《自由時報》專訪表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」；報導也刊載，盧認為，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立法院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥30日說，尊重所有人的發言，尤其是本黨同志，盧秀燕是國民黨非常重要資產，所以尊重。國民黨立場一致，要好的、能到位、合用的武器，能實質上增強國防，同時也要做到國會監督責任，要看到國防是大家可以認可且可到貨的武器，不容再一次的拉法葉案，這對國民沒辦法交代。

林沛祥說，國民黨團完全支持國防，任何意見、想法，國民黨是包容、多元且兼容並蓄的政黨，會跟所有從政同志充分討論來獲得共識。