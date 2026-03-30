花蓮雲基地招募國際數位游牧者進駐　錄取6名即起至4月7日報名

▲藉由感受在地山海人文能量療癒身心，激發工作創意及能量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動「Digital Nomad Hualien 花蓮雲基地進駐計畫」，廣邀國際數位遊牧人才進駐花蓮，在山海之間展開遠距工作與生活體驗，打造花蓮成為首屈一指的國際數位遊牧聚落。即日起開放申請至4月7日，預計錄取6名。

進駐計畫開放具備遠距工作能力之國際專業人士申請，提供為期1至3個月的進駐體驗，除配備獨立工作室、共享空間及廚房、高速網路外，並規劃每月社群交流活動，促進跨國人才交流與在地連結，透過完善的生活機能與工作環境，讓進駐者能在花蓮兼顧工作效率與生活品質，進一步提升花蓮在國際數位遊牧市場之能見度。

▲配備獨立工作室、共享空間及廚房及高速網路，透過完善的生活機能與工作環境，讓進駐者能在花蓮兼顧工作效率與生活品質。

招募期間自即日起至4月7日止，預計錄取6名進駐者，進駐期間為4月15日至6月30日，最短1個月、最長3個月。申請者須具備合法在台停留資格，或持有數位遊牧簽證者優先錄取。申請方式為填寫線上申請表單，並提交進駐計畫書，4月10日公布錄取名單於花蓮雲基地網站。

▲進駐計畫開放具備遠距工作能力之國際專業人士申請，提供為期1至3個月的進駐體驗。

花蓮縣長徐榛蔚誠摯邀請全球國際人才進駐，藉由感受在地山海人文能量療癒身心，激發工作創意及能量，並透過每月社群小聚活動匯聚創新能量，讓世界看見花蓮的多元魅力，逐步打造花蓮成為國際級數位遊牧城市。

報名網址https://www.hualien.cloud/

