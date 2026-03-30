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牛筋藏生鏽美工刀片！羅東知名滷味出大包　衛生局全面稽查

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

▲「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭在地知名滷味連鎖店「鴨喜露」驚傳嚴重食安事件。有民眾於社群平台爆料，28日購買一份牛筋後，竟在食用過程中赫然發現內含「一大截生鏽美工刀片，若小孩誤食，後果恐不堪設想，驚悚畫面引發網友熱議「光看圖片舌頭就痛」。宜蘭縣衛生局表示，將於今（30）日前往製造工廠進行全面稽查，以釐清異物來源。

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

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PO文者說：「家人去羅東鴨喜露買了一份小份的牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片….不敢想像如果是小朋友沒注意吃到會怎麼樣????‍????️後續家人有找店家詢問，店家有同意退款處理，但不知道後續店家有沒有改善或販賣，這幾天有去買鴨喜露的朋友在注意一下！」

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

▲▼「鴨喜露」滷牛筋中的一大截生鏽美工刀片。（圖／《threads@thesam.erin）提供》，下同）

「鴨喜露」官方緊急發聲明並向PO文者致歉：

感謝您昨日將物件帶回原購買店面，讓我們能在第一時間進行內部檢查與流程確認。對此次情況造成您的不安，我們深感抱歉。針對這次情況，我們已針對相關作業進行檢視與複查，並同步檢查製作、包裝及供應環節，持續釐清該物件的來源。

目前確認我們的製作與分裝過程中，並未使用刀片類工具，相關作業皆以人工處理或固定器具進行，主要也是為了避免人員受傷並確保食品安全。我們會持續地處理與追查，優化內部流程，確保產品安全無虞。謝謝您的提醒，也感謝您對敝店的支持。

也感謝您第一時間向我們反映情況，讓我們可以立即檢查與處理；對於這次讓您感到不安，我們再次致上歉意。未來我們會持續把關每一個環節，讓食品安全更讓大家安心。謝謝您與家人一直以來的支持。

針對此起重大食安陳情，宜蘭縣衛生局不敢掉以輕心，今日將派員進駐其製造工廠，針對食材原料、環境衛生及器械管理進行深度抽查，若發現違規將依法裁處，以確保民眾食安環境。

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