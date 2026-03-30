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甩工讀生巴掌！小吃店被刷1星...緊急發聲明：已終止加盟關係

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

記者曾筠淇／綜合報導

台南亞太成棒主球場29日賽事期間傳出暴力事件，49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，竟打20歲蔡姓工讀生巴掌。事後就有網友肉搜蔣男，發現他現職為房仲，過去則曾加盟經營虱目魚店。該家虱目魚專賣店因被洗1星，因此緊急更改Google上的名稱，同時透過粉專發布聲明。

警依傷害罪嫌偵辦

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警方調查，蔣男當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情，全案依傷害罪嫌偵辦。

房仲公司開除蔣男

事後蔣男被肉搜，網友發現他現職為房仲。該房仲公司在臉書說，「關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督」。

虱目魚店遭波及

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲店家更改名稱。（圖／翻攝自Google評論）

還有網友發現，蔣男曾加盟經營虱目魚店，因此刷1星，「不敢吃怕被打，怕老闆不好好講」、「不敢去吃，怕被打」。店家則緊急回應，「麻煩您先查明在（再）來洗評論，謝謝。」店家也將Google名稱加上「這不是蔣先生的店請先查明好嗎？，謝謝」。另家分店也在名稱上補充「這不是蔣先生的店，拜託查清楚再來給一顆星評論、不要抹滅店家努力！謝謝」。

▲▼ 。（圖／翻攝自店家臉書）

▲店家發布聲明。（圖／翻攝自店家臉書）

該虱目魚店也透過臉書粉專發布聲明，「關於本公司XXX（店名）「海安店」蔣姓加盟主涉及不法行為，經本公司查明，該加盟店已於2022年2月14日結束營業，並結束加盟關係。本公司秉持暴力零容忍的原則，嚴正譴責任何形式之暴力行為。謝謝各界關心」。

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