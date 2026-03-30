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高雄女控遭性侵！還被網暴、直播羞辱　求償120萬吞敗關鍵原因曝

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名女子指控，自己和曾有曖昧互動的男子見面後遭對方性侵，事後還被對方在數百人的LINE群組裡放話羞辱，甚至上直播對外辯稱雙方是合意發生性關係，讓她承受巨大輿論壓力與網路霸凌，因此提起民事求償，合計求償120萬8903元。不過，高雄橋頭地院審理過後判她敗訴，全案駁回。

判決指出，女子主張她和李男因手機遊戲認識，後來因對方不斷對外暗指她是女友，讓她不堪其擾，2023年4月約對方在高雄談清楚，還要求刪除手機內與她有關的訊息與照片。她說，兩人先到咖啡廳喝酒，後來又到李男家中繼續談，沒想到對方趁她酒後體力不支時性侵得逞。

女子更主張，真正讓她痛苦加劇的，不只是一開始那次性侵指控，還包括李男事後一連串對外發言。她指控，李男不但在數百人的LINE群組裡，以曖昧又羞辱的語氣公開談兩人性關係，還影射她性生活混亂，甚至上YouTube直播，向不特定多數人辯稱雙方是合意發生關係，還把細節拿出來講，導致她後續遭到不少網友譏諷、嘲笑，形成二度傷害。

女子還點名，李男曾在群組裡用帶有羞辱意味的字眼，影射她名字裡的字，還把女性身體拿來開黃腔，讓群組成員跟著起鬨，有人甚至盜用她照片、假冒她身分在群組裡說話，讓她覺得自己不只是被傷害一次，而是一路被拖到網路上持續公審。

不過，法院審理後認為，這些後續的直播、群組發言雖然確實是女子主張損害擴大的重點，但還是要先證明李男當初有違反她意願、強迫發生性行為。法官把雙方錄音全部勘驗後認為，從見面、喝酒、回住處，到發生性行為前後的互動來看，雖然女子在錄音中多次說「不要」、「不行」、「不可以」，但從前後語氣及整體脈絡來看，較像曖昧拉扯中的撒嬌、調情；再加上她在過程中曾要求對方戴保險套，事後雙方也仍正常對話，對方還載她去高鐵站，陪她買票、等車，整體情況和一般強制性侵案件常見的恐懼、逃離、求援反應並不一致。

女子雖然提出妹妹、前男友作證，還提出身心科病歷、診斷證明與諮商資料，主張自己案發後出現創傷反應、失眠、情緒崩潰甚至有輕生念頭，但這些資料多半是女子事後主述，醫療端也不是在判定性侵事實是否成立；再加上後續還夾雜群組放話、直播談論、朋友圈爭議等多重壓力來源，因此不能只憑這些資料，就直接反推一開始一定成立違反意願性侵。

雖然女子事後遭群組、直播持續羞辱，甚至演變成網路霸凌，但她最核心的前提事實，也就是「李男有違反她意願性侵」這件事，舉證還是不足，因此無法認定黃男構成侵權行為，最後判她請求的120萬8903元全部駁回。

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