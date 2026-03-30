徐國勇鼓勵鄭麗文問習近平：中國何時選總統　講年輕時的台獨主張

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席辦公室今（30日）表示，中共中央和習近平總書記邀請國民黨主席鄭麗文，而中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤稍早已宣布，習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。對此，民進黨秘書長徐國勇今（30日）表示，鼓勵鄭麗文大聲問習近平，中國什麼時候選總統、國會議員、省長？把她年輕時主張台灣獨立所講的話再講一次給習近平聽。「但我對她敢不敢講，講實在話也沒有什麼期待」。

民進黨今（30日）舉辦「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，民進黨秘書長徐國勇被問到鄭習會時表示，國民黨跟共產黨的這個交流，是他們兩個黨的是，但不要忘記這跟台灣整個國家安全、施政有關係。

徐國勇指出，國民黨在台灣執政幾十年，過程中經歷很多台灣人痛苦的經驗，慢慢在前總統李登輝終於把台灣民主化後，「我是希望，國民黨現在繼續擔任國民黨重要職位的這些人，應該要記住自由、民主、人權，是我們台灣追求以及不變的價值」。

徐國勇認為，鄭麗文去跟習近平見面，見面要談什麼？是不是能確保台灣主權、自由、民主、人權，這就是台灣人民最關心的。不過似乎台灣人民對鄭麗文要跟習近平見面這件事有疑慮。鄭習會連共產黨都說不能叫鄭習會，要叫兩岸交流，不曉得是什麼樣的兩岸交流？要跟國人講清楚，目的是什麼？

徐國勇表示，真的要交流，要表達台灣民主、自由、人權的關心，還是為了國民黨個人或黨的相關利益？這是台灣人民最關心的，如果不是台灣人民利益，只是個人政黨利益，這是台灣人民所唾棄的，這部分國民黨應該了解。

徐國勇說，甚至從很多報導可看到，連國民黨內部對鄭習會都有不一樣的意見跟批評，「從這可知道，這樣去是否可確保台灣人民利益？這是我們所擔憂、憂心的」。因此，希望鄭麗文去見習近平，要大聲講出幾件事，第一，台灣是個主權獨立的國家，「我希望她能夠大聲講出來，但我相信她不敢」。

徐國勇指出，台灣是自己選總統，「妳也問一下習近平，中國什麼時候要選總統？這個可以問吧？」希望鄭麗文問一下中國，中國什麼時候選總統、國會議員、省長，大聲講出來，這是自由民主最直接的表現，如果這趟是為了自由民主，這一定要問。

徐國勇表示，另外也告訴習近平，撤走飛彈，不要用軍機、軍艦干擾台灣，更不要很多對台灣灰色攻擊，包括網路攻擊、海纜通訊的破壞，「這都要講嘛！我要問的是鄭麗文敢講嗎？我希望她敢講，但我對她敢不敢講，講實在話也沒有什麼期待」。

徐國勇還說，鼓勵鄭麗文大聲講出來，把她年輕時主張台灣獨立所講的話再講一次給習近平聽，「最重要問一下習近平，你什麼時候要選總統？中國共產黨什麼時候選國會議員？大聲問一下，這是我對她的期待」。