台中男自稱「張文弟」幫完成遺願　放話屠千人血洗台中下場曝

▲羅男自稱將血洗台中、完成張文遺願，遭南投地院依預備殺人罪判5月。（圖／南投地檢署提供）

記者葉品辰／南投報導

台中一名羅姓男子因求學時期長期遭霸凌，對社會心生不滿，去年底更受「張文隨機殺人事件」影響，竟在網路自稱對方弟弟，揚言將在台中多處人潮聚集地隨機殺人，甚至點名麥當勞、影城與賣場，分別放話要殺50人、500人及1000人，引發社會恐慌。警方迅速循線逮人並依法送辦，南投地方法院審理後，依預備殺人罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

判決指出，羅男在學期間長期遭受同儕霸凌，身心受創並領有輕度身心障礙證明，逐漸對社會產生強烈怨懟情緒。去年底張文在台北車站丟擲煙霧彈並隨機殺人事件爆發後，羅男竟萌生模仿念頭，幻想自己是張文的弟弟，要替對方完成「未竟遺願」，進而規劃犯案藍圖，鎖定台中多處人潮密集地點，並打算持開山刀、槍枝犯案，甚至構想以煙霧彈掩護逃逸。

羅男於2025年12月22日開始上網搜尋「張文」、「煙霧彈購買」等關鍵字，並在TikTok及臉書東森新聞粉專留言恐嚇內容，聲稱將攜帶汽油彈、手槍、開山刀與手榴彈犯案，且犯案時間鎖定過年期間，藉此製造恐慌。警方隔日即將其拘提到案，並於住處查扣作案用手機。羅男在庭審中坦承犯行，辯護人則指出他患有自閉症及注意力不足過動症，長期人際挫折，盼法官從輕量刑。

南投地方法院法官審酌，羅男雖未實際著手殺人，但已著手進行準備行為並公開散布恐嚇訊息，且犯案地點均為不特定多數人出入場所，對公共安全潛在危害重大；惟考量其犯後坦承、無前科，且身心狀況確實影響判斷能力，最終依預備殺人罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元，並宣告沒收作案用手機。