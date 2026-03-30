「鄭習會」搶在川習會前！　他揭4重點：國民黨2026候選人剉咧等

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文頻頻拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，中共中央台辦主任宋濤今（30日）稍早表示，他授權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日參觀訪問。對此，陳菊前幕僚洪智坤點出4重點，鄭習會在「川習會」之前，表示鄭麗文在訪中過程必須進一步表態國共反獨促統立場，國民黨2026候選人要剉咧等，而軍購立場，國民黨內部是路線裂解？還是分進合擊？幕後有更激烈的角力。

洪智坤表示，中共央視剛剛宣布中共中央和習近平「歡迎並邀請」中國國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參訪。自己快速討論以下重點。

洪智坤指出，第一，「鄭習會」在「川習會」(五月中)之前，中共亟欲在川習會交換川普對台立場的讓步(從 不支持台灣獨立到 #反對台灣獨立)，中共將鄭習會拉到川習會之前，表示鄭麗文在訪中過程必須進一步表態 國共反獨促統立場，國民黨2026候選人要剉咧等。

洪智坤表示，第二，馬金宣布暫停兩岸交流活動，中共旋即宣布邀請鄭麗文訪中，表示只要立場對了，誰都可以成為新的管道，立場表態 才是重點。

洪智坤認為，第三，江蘇、上海到北京，鄭麗文只要 一路表現良好，是可以見到習近平的。

洪智坤指出，第四，盧秀燕今天才接受媒體專訪支持軍購，美國跨黨派參議院訪問團 今天來台關切軍購進度，台海軍事能量是美中台關係的重中之重，國民黨內部是路線裂解？還是分進合擊？正在發生中的事情，幕後有更激烈的角力。