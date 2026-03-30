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這裡很需要人！門諾蔡孟惠18年不離第一線　寫下青年典範

▲18年不離第一線，門諾護理長獲頒優秀青年受表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

18年不離第一線，門諾護理長獲頒優秀青年受表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「能用自己的專業助人，那種感動非筆墨能形容，我是真的很愛護理這個行業！」門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠眼神裡沒有疲憊，只有滿滿熱情。憑藉18年紮實的臨床專業與對病人的深情守護，她榮獲「花蓮縣優秀青年」殊榮。

從一名背著行囊遠赴外地求學的嘉義女孩，到如今守護後山生命的護理長，她用行動證明，願意長年守在第一線、溫柔陪伴，就是最動人的青年典範。
 
蔡孟惠來自嘉義太保，是印尼華僑之女。當年順著母親期望「工作穩定」而踏入護理。求學期間，父親重病，她曾休學半年返家照顧。面對護理環境的艱辛，她也曾動搖，甚至看著外面打工的薪水比護理工作還高，心中難免疑惑。

▲18年不離第一線，門諾護理長獲頒優秀青年受表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼如今的蔡孟惠，不僅照顧病人，也投入大量心力培育後進。

 「但那是媽媽的夢，也是我走了五年的路，我捨不得放棄。」畢業後，因學長一句「花蓮這裡很需要人」，她帶著單純的心來到門諾醫院。這一待，就是18年。她從基層護理師做起，歷經內科、外科的磨練，從照顧病人到承擔責任、帶領團隊，一步步走到今天的護理長位置。她把人生最精華的歲月留在東部，也把最深的情感留給這片土地上的病人與同仁。
 
剛進門諾服務第四個月，蔡孟惠便遭遇人生深沉的傷痛。父親因病過世，也讓她學會如何面對死亡。這份遺憾沒有讓她逃避，反而成為她引領後輩的溫柔力量。在病房裡，生離死別是常態。她常叮囑年輕護理師，死亡或許無法避免，但可以努力做到「不要讓家屬留下遺憾」。她會在病情轉折前預先提醒，引導家屬好好告別，說出心底的愛與感謝。對她而言，護理不只是技術的精進，更是一種「與人同在」的藝術。

▲18年不離第一線，門諾護理長獲頒優秀青年受表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
身為醫院第一線的護理主管，蔡孟惠走過東部許多重大事件與考驗。0403地震、重大創傷、緊急救援、病房高壓狀態，外科病房常是面對病人及家屬最緊繃情緒的第一線。在災難與混亂中，她看見的，不只是醫療分秒必爭的節奏，更是護理人員對生命最真誠的守護。
 
她記得，一名因震災受驚的婦人住院療養，每當餘震一來便情緒崩潰。當時護理師不是先逃開，而是第一時間奔到病床邊，牽著她的手，陪她低聲禱告。那一幕深深震撼了她。「那不是脆弱，那是護理的靈魂。」她知道，自己想傳承給後輩的，從來不只是抽痰、換藥等技術，而是那份看見病人恐懼、理解家屬無助、願意陪伴到底的心。
 
在蔡孟惠眼中，專業往往體現在最微小的細節裡。她曾遇到一位因貧困無法出院的病人，連回家的車資都湊不齊，只能困在病房門口。她毫不猶豫地掏出零錢借給對方。沒想到一週後，病人特地回院歸還那幾塊錢。她感動地說：「你一個小小的動作，對他來說，可能是一件很重要的事。」
 
還有一次，她敏銳察覺病人家屬鼻部疑似腫瘤，反覆勸說就醫。半年後，那對夫妻特地回到病房向她深深鞠躬，感謝她的「管太寬」，救了一個家庭。這些點滴讓她更深刻體會，護理不只是把病人照顧好，更是在生活的縫隙裡，用專業與關懷拉人一把。

▲18年不離第一線，門諾護理長獲頒優秀青年受表揚。（圖／門諾醫院提供，下同）

歷經內科、外科的磨練，從照顧病人到承擔責任、帶領團隊，一步步走到今天的護理長位置。

 18年的臨床歲月，也讓蔡孟惠明白，護理的價值不只在病床邊，更在於持續改善現場、守護病人安全、減輕同仁負擔。她不只照顧病人，也習慣從工作中看見問題、思考解方。面對臨床的不便嘗試將痛點轉化為實際改善，透過更好的做法與更適合現場的設計，提升照護品質，讓護理專業被更多人看見。對她而言，創新從來不是為了得獎，而是希望讓病人更安全、照護更周全、同仁工作更順手。
 
如今的蔡孟惠，不僅照顧病人，也投入大量心力培育後進。她把新進護理師當成自己的孩子，面對連和病人說話都會害怕的新世代，她收起早年的嚴厲，改用陪伴代替命令。
 
「以前我們是被罵大的，但現在不一樣，要學會收與放。」她笑說。她教年輕護理師如何開口、如何安撫，如何在醫療與溫暖關懷之間找到平衡。「我都跟他們說，你不是一個人，我們都在旁邊。」在她的帶領下，5A病房不只是醫療場域，更像是一個充滿韌性的家。
 
榮獲花蓮縣優秀青年，蔡孟惠坦言，這是一份沉甸甸的責任。「膽大心細，對得起自己的良心。」這是她給新一代護理師的傳承。在這個人才流動快速、醫療環境充滿挑戰的時代，蔡孟惠用18年的堅守，寫下一篇關於熱情與專業的長長樂章。當夜幕低垂，門諾外科病房那盞始終亮著的燈火下，她依舊穿梭其間，用溫柔守護每一個呼吸，也守護著她最愛的護理志業。
 

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