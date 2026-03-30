陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

▲大陸中國石油集團。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中石油昨（29）日公佈2025年財報，報告顯示，公司營業收入為28644.7億元（人民幣，下同），同比下降2.5%；歸母淨利潤為1573.02億元，同比下降4.5%；扣非歸母淨利潤為1616.7億元，同比下降6.7%；經營現金流淨額為4125.1億元，同比增長1.5%；EPS為0.8595元。

《新浪財經》報導，截至2025年四季度末，中石油公司總資產28280.17億元，較上年度末增長2.7%；歸母淨資產為15860.61億元，較上年度末增長4.7%。

數據顯示，這是大陸中國石油連續第三年營收下滑，也是近五年來歸母淨利潤首次出現負增長，然而，在總資產持續增加的情況下，中石油仍計劃向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），總計擬派發現金紅利457.55億元（含稅）。

財報顯示，中石油公司整體業務持續推進，特別是在油氣和新能源領域。管理層指出，公司在油氣勘探開發方面取得了顯著進展，在四川盆地和準噶爾盆地等重點區域，多個重大突破和發現推動油氣產量的增長。

2025年，中石油在國內油氣業務的原油產量達到780.3百萬桶，可銷售天然氣產量為5,201.2十億立方英尺，整體油氣當量產量均實現歷史新高。

在新能源業務方面，中石油持續拓展風光發電項目，如塔里木上庫太陽能項目和阿勒泰風光發電項目均已併網發電，顯示出在清潔能源領域的快速發展。同時，還加強對油氣資源的管理，確保在持續經營中優化資源配置，提升整體運營效率。

中石油管理層強調，將繼續深化改革創新，推動油氣增儲上產與煉油化工轉型升級，以應對未來市場變化和挑戰。