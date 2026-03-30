　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

▲大陸中國石油集團。（圖／CFP）

▲大陸中國石油集團。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中石油昨（29）日公佈2025年財報，報告顯示，公司營業收入為28644.7億元（人民幣，下同），同比下降2.5%；歸母淨利潤為1573.02億元，同比下降4.5%；扣非歸母淨利潤為1616.7億元，同比下降6.7%；經營現金流淨額為4125.1億元，同比增長1.5%；EPS為0.8595元。

《新浪財經》報導，截至2025年四季度末，中石油公司總資產28280.17億元，較上年度末增長2.7%；歸母淨資產為15860.61億元，較上年度末增長4.7%。

▲大陸中國石油集團。（圖／CFP）

數據顯示，這是大陸中國石油連續第三年營收下滑，也是近五年來歸母淨利潤首次出現負增長，然而，在總資產持續增加的情況下，中石油仍計劃向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），總計擬派發現金紅利457.55億元（含稅）。

財報顯示，中石油公司整體業務持續推進，特別是在油氣和新能源領域。管理層指出，公司在油氣勘探開發方面取得了顯著進展，在四川盆地和準噶爾盆地等重點區域，多個重大突破和發現推動油氣產量的增長。

2025年，中石油在國內油氣業務的原油產量達到780.3百萬桶，可銷售天然氣產量為5,201.2十億立方英尺，整體油氣當量產量均實現歷史新高。

在新能源業務方面，中石油持續拓展風光發電項目，如塔里木上庫太陽能項目和阿勒泰風光發電項目均已併網發電，顯示出在清潔能源領域的快速發展。同時，還加強對油氣資源的管理，確保在持續經營中優化資源配置，提升整體運營效率。

中石油管理層強調，將繼續深化改革創新，推動油氣增儲上產與煉油化工轉型升級，以應對未來市場變化和挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房仲甩工讀生巴掌！小吃店「被刷1星」緊急發聲明
LIVE／「鄭習會」敲定！　鄭麗文中外記者會
快訊／幸福家火速開除　將親上火線說明
惡房仲施暴紀錄起底「專打頭部」！　法官批：目無法紀
快訊／女駕駛逆撞機車群！35歲騎士慘死　現場畫面超驚悚
薛之謙唱一半出事了！　當眾宣布全額退票
伊朗議長：我們正陷入世界大戰！　警告休想全身而退
台股37千金誕生！　抽中賺逾85萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

單依純發長文2度向李榮浩道歉！　她認了：演出前未確認版權

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

太原高樓惡火奪3命　重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

李榮浩稱單依純害他被酸民罵翻　還公開賠償金額喊話：演出辛苦了

DeepSeek服務器異常崩潰一整晚　持續顯示「請檢查網絡重試」

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

中菲南海衝突升級　解放軍、海警共同在黃岩島巡邏

中日關係緊張　北京壽司郎卻「排到2400號」

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

陸中石油淨利潤5年來首次負增長　仍決定發紅利457.55億元人民幣

單依純發長文2度向李榮浩道歉！　她認了：演出前未確認版權

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

太原高樓惡火奪3命　重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

李榮浩稱單依純害他被酸民罵翻　還公開賠償金額喊話：演出辛苦了

DeepSeek服務器異常崩潰一整晚　持續顯示「請檢查網絡重試」

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

中菲南海衝突升級　解放軍、海警共同在黃岩島巡邏

中日關係緊張　北京壽司郎卻「排到2400號」

花蓮雲基地招募國際數位游牧者進駐　錄取6名即起至4月7日報名

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作　川普關稅只是開端

余金寶遭控詐欺台玻總裁林伯實　發三點聲明澄清「強調未經手任何款項」

嘉109鄉道車禍！女駕駛連撞路旁2車　2人受傷送醫

餐點帳單「反過來蓋」是餐廳潛規則！　店員揭原因：是禮貌

央行認估「油價100美元」情境　通膨逼近警戒線

神話李玟雨結婚「唯獨申彗星沒到」　內幕曝光：聯繫多次都失敗⋯

高雄女控遭性侵！還被網暴、直播羞辱　求償120萬吞敗關鍵原因曝

好市多保鮮膜、塑膠袋祭限購令！每卡限買1組　各賣場情況一次看

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

大陸熱門新聞

快訊／鄭麗文4月7日訪陸！　陸官媒：習近平邀請

他怒嗆李榮浩「你也侵權跟我道歉」遭反擊

李榮浩怒發4連質問還諷刺單依純：牛逼團隊

槓上李榮浩！單依純曾因未取鄧麗君歌曲版權哭1hr

全紅嬋19歲了！超時尚登「嘉人」雜誌封面

單依純發長文「2度向李榮浩道歉」

中菲衝突升級　解放軍、海警黃岩島警巡

中日關係緊張　北京壽司郎「排到2400號」

又發微博！李榮浩公開對單依純索賠金額

秦皇島現「帶狀海市蜃樓」　民眾喊：像積木火車

太原高樓惡火奪3命 重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

DeepSeek服務器異常崩潰一整晚 持續顯示「請檢查網絡重試」

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

更多熱門

相關新聞

Skoda退出中國市場 陸分析：電動化、智能化轉型較慢

Skoda退出中國市場 陸分析：電動化、智能化轉型較慢

大眾中國昨（26）日證實，旗下捷克汽車品牌斯柯達（Skoda，下同）將於2026年年中退出中國市場，結束近20年在地銷售。大眾官方表示，此舉屬Skoda品牌全球策略調整，未來將轉向印度與東協等市場，同時，售後服務將由上汽大眾承接，確保既有車主權益。

鴻海恐跌到160元？投資網紅揭警訊：只是開始

鴻海恐跌到160元？投資網紅揭警訊：只是開始

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光

嵐圖汽車港股上市 母企業東風汽車「騰籠換鳥」完成100％國資控股

嵐圖汽車港股上市 母企業東風汽車「騰籠換鳥」完成100％國資控股

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

關鍵字：

中石油財報油氣產量新能源現金紅利

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

雨擴全台！　鋒面要來了

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面