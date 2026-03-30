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台大舍監違反跟騷法遭判刑7月　學生會：應立即解職、重啟調查

▲▼台大大門，台大校門，椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣大學舍監性騷學生遭判刑。（資料照／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

台灣大學2022年爆發舍監性騷學生案件，並衍生教育部前次長葉丙成涉及洩漏性平受害人個資。台北地院日前一審宣判，依據《跟蹤騷擾防治法》判處舍監有期徒刑7個月。台大學生會今天和當事女學生召開記者會，呼籲台大行政訴訟已經敗訴，應停止上訴、重啟調查；也應立即解除舍監的一切職務。

台大學生會指出，本月26日當事舍監遭台北地方法院依據跟騷法判刑有期徒刑7個月，為本案申訴達成一重要之里程碑。然而雖在刑事部分已有判刑，針對台大的行政部分也在去年經台北高等行政法院判決撤銷原處分並要求重啟程序後，校方至今仍拒絕重啟性平調查、負監督責任的教育部仍持續神隱。

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受害學生與台大學生會協同新北市議員黃淑君、立委張雅琳、伍麗華召開記者會，抨擊校方對應法院在刑事與行政部分已經一再證明本案顯有違反法令之處仍尸位素餐。台大繼續在本月以「本案已調查完成，不再予以受理」為理由，持續二度傷害並以行政手段阻撓受害人救濟。

學生會指出，在去年11月24日行政判決勝訴後召開之記者會，教育部長鄭英耀也親口於媒體前指出「學生希望學校不要再提上訴，我想也應該有一定的道理。」，此外，其實在去年教育部內性平會中，也曾有決議白紙黑字要求台大「請學校持續關注訴訟進度，並於判決結果出爐後，依規定妥適處理。」同時要求台大性平會「限期」完成本案之再次審議，然而時至2026年的3月仍未有所進展。

但同樣依據性別平等教育法第40條第3項之規定「主管機關依前項規定交回學校性別平等教育委員會審議後，學校性別平等教育委員會屆期未依法審議、審議結果仍有違法或不當之虞者，主管機關得敘明理由逕行提交所設性別平等教育委員會審議，其決議視同學校性別平等教育委員會之決議。」意旨，事實上教育部具有權限在面對台大裝聾作啞的應對後，選擇以教育部內性平會審議，決議依法視同台大性平會之決議。

台大學生會提出3大訴求：

一、台大行政訴訟已經敗訴，應停止上訴、重啟調查。

北高行已經明確認定，台大性平程序存在違法問題；教育部長也親口肯認停止上訴具有一定道理。台大應即刻停止濫用行政權力以及「本案已完成審議」之荒唐理由，參酌行政和刑事判決結果，重新展開性平會調查，還給學生一個安全的校園。

二、教育部應擔起主管機關責任，以部內性平會審議本案

教育部目前明顯無法督導台大執行法院端判決之意旨，或實質透過部內行政決議限期要求台大於校內召開性平會審議本案。在大學自治遭到濫用的前提下，教育部應依據性別平等教育法第40條第3項以部內性平會讓本案有重新審議之進行，確保性平制度回歸法治與正義。

三、被告舍監已被判處7個月有期徒刑，台大應立即解除其一切職務。

本案舍監於刑事一審已依《跟蹤騷擾防治法》判處有期徒刑，有罪事實已相當明確。台大過去曾明確表示，若刑事法院有結果，將對該舍監採取停職等相關處置。如今判決已出，校方更不應延宕或迴避承諾。

台大雖表示當事人已不再擔任舍監一職，但仍須進一步說明，當事人是否仍以任何形式持續於校內任職。學生會要求校方具體且公開說明當事人目前於校內的完整任職狀況，並立即啟動相關處置程序，全面解除該舍監在校內之一切職務。

學生會呼籲，本案持續超過3年，台大仍繼續無動於衷、拒絕執行法院判決，甚至包庇加害人並排除受害者的救濟權利。比如時至今日，本案舍監刑事一審已依《跟蹤騷擾防治法》判刑，台大雖於去年表示當事舍監已不再擔任舍監一職，但仍拒絕說明該時任舍監是否仍以任何其他形式持續於校內任職。

在現在刑事判決已確定的情況下，台大應該解除其在校內之一切職務以保障校園性平安全。另曾涉入本案之葉前次長在去年末曾遭台北市社會局以違反「性侵害犯罪防治法」的保密規定，處罰新台幣5萬元罰鍰。然而時至今日，葉前次長仍持續提起訴願，不願意真切承認其所作所為、逃避其責任。

學生會也強烈譴責針對本案之網路騷擾與洩漏個資行為，呼籲各界停止匿名攻擊當事人並洩漏他人隱私，相關案件也已進入檢警司法程序，請勿以身試法。

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