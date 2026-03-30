男翻出亡父遺物「筆記本號碼」買彩券　竟抱走4千多萬大獎

▲男用父親遺物數字中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在父親去世後獲得一本筆記本，裡面記錄了父親生前喜歡的樂透號碼，沒想到他使用這些號碼購買彩券，竟然贏得100萬英鎊（約台幣4246萬元）大獎，獲得了能改變人生的財富。

男子翻出亡父遺物 買彩券中獎

來自牛津郡的56歲男子海耶斯(Sean Hayes)，父親詹姆斯(James Hayes)2010年過世時留下了一本筆記本給他，裡面紀錄了父親多年來玩過的彩券號碼，他為了紀念父親，近來決定使用裡面的數字買彩券，沒想到贏得大獎。

Man wins £1m using late dad's lottery numbers - Sean Hayes describes finding out the news in the pub, and he now plans to buy a house. via @BBC https://t.co/9K1CpN6zjE pic.twitter.com/LiW9jM6Sd5 — ???????? Viking Resistance ???????? (@BlueCrewViking) March 29, 2026

海耶斯表示，父親過世後他一度把筆記本弄丟，最近才終於把筆記本找出來，「大約是聖誕節前後的那段時間，我開始用這些數字買彩券，結果我就中獎了，想到這些數字是父親去世多年前所選擇的，覺得很不可思議」。

海耶斯表示，贏得這筆意外之財，成為他和已過世父親間的美好聯繫，一直在租房的他計畫把獎金用來買房，「租房這麼多年，能夠買到屬於自己的房子真是太棒了，我非常感謝我父親選擇了這些號碼，這筆錢會真正改變我們的生活」。