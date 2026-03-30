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台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

記者林東良／台南報導

台南市安定區30日清晨發生重大車禍，西港大橋下往管寮堤防約1公里處，1部自小客車與多部機車發生擦撞，造成3名機車騎士受傷，其中1名35歲男子到院前已無生命徵象（OHCA），送往安南醫院搶救後，仍因傷重宣告不治，另有2名23歲男子意識清醒，分別送往佳里奇美醫院及麻豆新樓醫院治療。

▲消防局出動3輛救護車、6名警消人員到場搶救，3名傷者分別送醫。（民眾提供，下同）

▲消防局出動3輛救護車、6名警消人員到場搶救，3名傷者分別送醫。（民眾提供，下同）

▲消防局出動3輛救護車、6名警消人員到場搶救，3名傷者分別送醫。（民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心30日上午7時40分許受理報案，隨即派遣3輛救護車、6名警消人員前往搶救，安定91救護車於上午7時50分抵達現場，並於8時5分陸續將傷者送醫。

▲消防局出動3輛救護車、6名警消人員到場搶救，3名傷者分別送醫。（民眾提供，下同）

消防局調查，現場共有3名傷者，其中1名35歲男子傷勢嚴重，當場失去生命跡象，經安定分隊救護車送往市立安南醫院急救，仍回天乏術；另2名23歲男子傷者意識清楚、身體多處擦挫傷，分別送往佳里奇美醫院、麻豆新樓醫院救治。

▲台南市安定區西港大橋下往管寮堤防路段發生重大車禍，造成1死2傷。（圖／翻攝自道路救援張家班，下同）

▲台南市安定區西港大橋下往管寮堤防路段發生重大車禍，造成1死2傷。（圖／翻攝自道路救援張家班，下同）

據初步了解，肇事的年輕女駕駛疑似精神狀況不佳，駕車途中失控逆向，撞上對向行駛而來的機車群，導致3名騎士當場倒地，現場一度交通受阻，善化分局警方與消防人員獲報後立即到場處理，並協助將傷者送醫。

▲台南市安定區西港大橋下往管寮堤防路段發生重大車禍，造成1死2傷。（圖／翻攝自道路救援張家班，下同）

事故發生後，現場留下大量車體碎片，情況相當驚險，也讓路過民眾受到不小驚嚇。至於詳細肇事原因、責任歸屬及是否涉及疲勞駕駛等情節，仍有待善化分局警方進一步調查釐清。

▲台南市安定區西港大橋下往管寮堤防路段發生重大車禍，造成1死2傷。（圖／翻攝自道路救援張家班，下同）

善化分局副分局長廖信智指出，善化分局於3月30日上午7時許接獲報案，在安定區河堤道路發生交通事故，經查陳姓自小客車駕駛人，行駛河堤道路東往西直行，因不明原因逆向撞擊多部西向東行駛之機車，造成多名騎士送醫，初步釐清本案汽、機車駕駛均無酒駕情事，肇事責任目前尚待釐清中，善化分局呼籲駕駛車輛應遵守交通規則，小心駕駛，減速慢行。

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