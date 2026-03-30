蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

▲Siri。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

蘋果正加速推動人工智慧布局，下一代作業系統 iOS 27 傳出將出現關鍵轉變。未來用戶除了可使用 ChatGPT，也能下載並安裝其他第三方 AI 聊天機器人，並整合至 Siri 使用。

同時，蘋果也計畫在 App Store 中設立 AI 專屬應用區，打造類似「AI 應用商店」的新型態平台，讓各類 AI 服務集中上架。

WWDC 2026 前夕曝光 AI 藍圖

根據《彭博》記者古爾曼《Power On》專欄透露，相關 AI 計畫預計將於台灣時間 6 月 9 日登場的 WWDC 2026 正式公開。他指出，蘋果正採取「雙軌策略」，一方面將 AI 深度整合進系統，另一方面則開放第三方服務，強化整體生態系競爭力。

開放 Siri 生態 強化客製化體驗

此次更新的核心，在於讓第三方 AI 能直接接入 Siri，並與 Apple Intelligence 協同運作。此一變化將讓使用者能依需求選擇不同 AI 工具，提升個人化體驗，同時也降低用戶轉向其他平台的可能性，維持蘋果在硬體與系統整合上的優勢。

專欄中也提到，蘋果也正評估導入 Gemini 等技術，強化 AI 功能表現。整體策略顯示，蘋果並不打算與 OpenAI 或 Google 在最先進模型領域正面競爭，而是透過平台整合，讓第三方承擔 AI 創新發展。

透過開放 AI 應用進駐，蘋果仍可透過 App Store 抽成機制獲利。分析認為，這種模式可在控制成本的同時，持續擴大 AI 生態系並維持高利潤結構。