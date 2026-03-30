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好市多保鮮膜、塑膠袋祭限購令！每卡限買1組　各賣場情況一次看

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多開第一槍，塑膠袋商品、保鮮膜、保鮮夾鏈袋等祭出限購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

受到中東衝突影響，全球石化原料供應鏈波動，國內一度傳出塑膠袋缺貨消息。針對市場關注，各大通路也說明目前供貨情況。好市多表示，廠商供貨維持正常，但為確保會員皆能順利購得商品，自3月27日起針對保鮮膜、塑膠袋類商品，採取限購措施，每張會員卡限購1組。

●好市多塑膠袋商品「每卡限購1組」

好市多（Costco）目前針對保鮮膜、保鮮夾鏈袋等塑膠製品，祭出限購令，每張會員卡限購1組。有部分民眾表示，因看到相關新聞，加上市場傳出未來塑膠袋可能較難取得，選擇提前備貨；也有人認為，即使有限購規定，仍會先購買一組以備不時之需。

●全聯、家樂福、愛買「未實施限購」

至於其他賣場通路，「全聯福利中心」指出，目前整體供貨正常，未實施限購。「家樂福」也表示，尚有預備庫存，暫時沒有限購，並維持價格不漲價。「愛買量販」則說明，目前貨量穩定，價格也穩定，銷售數據有成長，但沒有發生搶購潮。

針對塑膠袋缺貨潮，經濟部商業署說明，目前下游民生塑膠用品在各大通路庫存充足，國內產線量能可視需求隨時恢復生產，供應無虞。而部分業者反映叫貨不易，主要與境外供應來源有關，並非整體缺貨。後續將加強市場稽查，防範哄抬與囤貨情形。行政院也提出包含4月凍漲液化石油氣、原料優先供應內需、中油提前開爐提升乙烯供應等措施，以穩定市場供需。

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