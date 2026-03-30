咳到懷疑人生！感冒後還爆咳「恐罹這病」　胸腔醫：拖3週速就醫

▲感冒風寒好轉後出現咳嗽症狀，要考慮疑是「感染後咳嗽」。（圖／pakutaso）



記者許宥孺／高雄報導

每當季節交替之際，常有流感、感冒患者症狀恢復後，仍持續3週乾咳。胸腔內科醫師表示，這極可能是「感染後咳嗽」，雖然病毒已清除，但氣管黏膜仍處於修復階段，吹冷風、接觸到敏感異味，都可能引起爆咳，倘若咳嗽拖超過3週，務必要到院檢查以排除肺炎或癌症等疾病。

領班乾咳遭勒令就醫 婦人旅日回台咳到懷疑人生

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近期診間出現多起相關案例。一名33歲的 KTV 領班，在農曆新年感冒痊癒後，卻持續乾咳近半個月，由於咳嗽聲不僅影響工作，主管更認為這會破壞客人「嗨歌」的氣氛，要求他即刻就醫。

另一名61歲的家庭主婦，春節期間赴日旅遊回台後感冒，雖然服藥後發燒、喉嚨痛等症狀改善，卻斷斷續續乾咳了將近一個月。儘管胸腔X光片顯示並無明顯浸潤或肺炎陰影，但持續性的咳嗽讓她苦不堪言。

▲61歲家庭主婦的胸腔X片顯示無明顯浸潤或肺炎陰影。（圖／記者許宥孺翻攝）



氣管黏膜修復中 氣溫、二手菸皆是地雷

收致病例的阮綜合醫院胸腔內科主任蕭惠元指出，季節交替、日夜溫差大的時期，流感或風寒感冒的患者在康復後，常會伴隨一段時間的乾咳，甚至超過3週咳嗽難斷根。患者經過X光、肺活量檢查排除重大疾病後，均確診為「感染後咳嗽」，經過止咳藥物治療1週左右可痊癒。

蕭惠元解釋，這類患者在感冒過後，雖然體內病毒已經清除，但因感染受損的氣管黏膜，在發炎後的修復過程中，對氣溫及環境極為敏感。不管是喝冷飲、講話太久、吹到冷風、接觸油煙、二手菸或空污、塵螨等都可能引起喉嚨乾癢乾咳，或陣發性的爆咳、狂咳，有的患者甚至咳到漏尿或胸壁疼痛。

▲阮綜合醫院胸腔內科主任蕭惠元。（圖／記者許宥孺翻攝）



咳嗽別拖過3週 爆咳轉濃痰速就醫

蕭惠元表示，「感染後咳嗽」的喉嚨乾癢、乾咳會伴隨白痰或清痰。通常在2到4週內會逐漸好轉，但患有氣喘、肺阻塞或慢性支氣管炎、氣管敏感等本身氣管不佳者，恢復期可能長達2個月，長期咳嗽則會導致咳痰、喘鳴或胸悶。

蕭惠元強調，雖然「感染後咳嗽」多能自行痊癒，但仍要留意當原本的清痰轉變為黃色、綠色，變得濃稠、量多，甚至出現咳血、再度發燒等危險徵兆就應盡快檢查治療。若感到呼吸困難、胸悶胸痛或有氣喘般的「咻咻」聲，顯示氣管發炎變嚴重，若未及時治療將導致缺氧、呼吸衰竭。最重要的是，咳嗽別拖過3週，此時務必到院檢查，以排除肺炎或癌症等嚴重疾病。

對於「感染後咳嗽」的調養，蕭惠元醫師也給予調養建議：

1.外出配戴口罩隔絕冷空氣、保護氣管。

2.多喝溫開水，以溫鹽水漱口殺菌。少吃容易生痰的甜食及冷飲，暫時不吃油炸辛辣酸等刺激食物。

3.戴圍巾保護氣管，睡覺時頭部墊高以避免喉頭有分泌物或異物感。