川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

▲美國總統川普（Donald Trump）稱伊朗已同意停戰條件，但隨即遭公開否認。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普29日在空軍一號上向媒體投下震撼彈，宣稱伊朗政府已接受美方提出的15項停戰條件中的「大部分要求」，並暗示雙方談判正取得實質進展，還說會提出額外條件。然而，這番談話隨即遭到德黑蘭當局公開打臉，伊朗不僅拒絕美方條款，更提出5項反制要求，讓這場和平談判陷入各說各話的羅生門。

川普空軍一號自爆談判進度：為什麼不接受？

根據《彭博社》報導，川普在空軍一號接受記者採訪時語帶自信地表示，「他們（伊朗）已經接受了我們大部分的要求。這很合理，他們為什麼不接受呢？」他也預告，美方還會再提出「額外條件」作為談判籌碼，不過他拒絕向媒體透露伊朗具體做出了哪些讓步。

德黑蘭強硬反擊！拒絕15條款並開出5大反制

儘管川普釋出樂觀訊息，但伊朗方的立場顯然極為強硬。報導指出，伊朗已透過中間人巴基斯坦正式公開回絕美方提出的15項停火條件。作為反擊，伊朗也反向提出5項反制條件，其中最核心的要求即是維持對「荷莫茲海峽」的主權，不容許美方干涉這條全球航運命脈。

巴基斯坦居中調停 中東大國週末急會晤

為了避免戰事進一步升級，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與土耳其的官員於本周末緊急會面，試圖在美伊兩大強權之間尋求衝突降溫的活路。雖然各國致力於化解危機，但目前尚未有具體進展傳出，兩國在條款上的巨大分歧仍是停火的最大絆腳石。

針對目前的調停進度，巴基斯坦外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）指出，雖然伊朗與美國都對巴基斯坦主辦未來談判表達了信心，但現實情況是，雙方至今都還沒有表態「已經準備好」正式坐下來會談。