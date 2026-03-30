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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕挺軍購8千億至1兆元　顧立雄感謝：還是希望朝野支持1.25兆

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨提的「3800億+N」版國防特別條例交付朝野協商，但日前訪美回台的台中市長盧秀燕則表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」，與黨中央不同調。對此，國防部長顧立雄今（30日）表示，他感謝盧秀燕願意支持這些相關的預算，但他要重申，七大項的能力建構缺一不可，國防部有系統性、整體性規劃，希望在納入年度預算有困難情況下，也在尋求預算穩定、資源集中需求下，當然希望不分朝野支持1.25兆的規劃。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例，最後涉及深水區的預算金額上限、採購項目、監管機制等共8成條文都無共識，送交朝野協商。與會的藍委徐巧芯、賴士葆對是否調整金額上限持開放態度，惟仍待與黨內溝通。

作為國民黨要角，盧秀燕訪美回台後接受《自由時報》專訪表態「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」，與國民黨中央不同調。報導刊載，盧秀燕認為，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立法院應該要趕快通過，「因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器」。

對此，顧立雄30日在立法院受訪表示，行政院特別預算1.25兆是根據敵警威脅跟整體的作戰這個能力的需求，所提出的一個完整性的規劃，他首先感謝盧秀燕願意支持這些相關的預算，但在這邊還是要重申，七大項的能力建構缺一不可。

對於美國參議院外委會團今訪台，是否來督促國防特別條例？顧立雄指出，國防部的特別預算是根據敵警的威脅、整體作戰的需求，所提出的很完整提升全面戰力的規劃，所以希望這個特別預算，能夠獲得不分朝野支持，不要去區分軍購、委製跟商購，不管哪一個案項都是完成戰力的不可或缺部分。

民進黨立委林楚茵就上述盧秀燕專訪質詢顧立雄；顧說，他感謝盧秀燕沒有局限一定要在軍購，認為只要符合戰力所需，「看起來（盧秀燕）應該是說都可以支持，不一定要侷限某管道」。他看新聞，盧秀燕有提到非軍用部分，但特別預算都是做軍用，所以他要說明，國防部有系統性、整體性規劃，希望在納入年度預算有困難情況下，也在尋求預算穩定、資源集中需求下，當然希望不分朝野支持1.25兆的規劃。

有關顧立雄提到七大項為：「精準火炮」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。

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關鍵字：

顧立雄軍購國民黨特別預算盧秀燕

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